นราธิวาสเตรียมจัดงานสงกรานต์ “OXYGEN 2569” กระตุ้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจชายแดน

จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมสงกรานต์ครั้งใหญ่ “มิดไนท์สงกรานต์ SUNGAI KOLOK MIDNIGHT FESTIVAL 2026” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรม “OXYGEN นราธิวาส 2569” ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 ณ บริเวณสี่แยกเมอลิน ถนนเจริญเขต ถนนเจริญเขต ซอย 3 และถนนชื่นมรรคา อำเภอสุไหงโก-ลก หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนให้กลับมาคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอำเภอสุไหงโก-ลก ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองชายแดนนราธิวาส
ซึ่งไฮไลต์ภายในงาน ประกอบด้วย การเล่นน้ำสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การแสดงดนตรีและความบันเทิงตลอดงาน การแสดงแสง สี เสียง ตลอดจนกิจกรรมปาร์ตี้โฟม เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย