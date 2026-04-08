กมธ.ทหารฯ วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงเตรียมจัดเสวนาวิชาการ “22 ปี จชต. : ถอดบทเรียนความ มั่นคง สู่พื้นที่ปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืน” วันที่ 20 พ.ค.69 นี้

วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.10 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สส.) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นำโดย นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวเตรียมจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “22 ปี จชต. : ถอดบทเรียนความมั่นคง สู่พื้นที่ปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาววรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พลตรี ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ความมั่นคงและสันติภาพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแถลงข่าว
นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการ ให้ทำหน้าที่แถลงข่าวในครั้งนี้ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา กว่า 22 ปี นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่มกราคม 2547 -ธันวาคม 2568 มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว 10,116 เหตุการณ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต รวม 5,999 ราย เป็นพลเรือน 3,661 ราย เจ้าหน้าที่รัฐ 2,338 ราย ผู้บาดเจ็บ 13,519 ราย และพิการ 913 ราย ความรุนแรงของความขัดแย้งยังคงมีความผันผวน โดยมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในปี 2550 จำนวน 892 ราย และในปี 2563 จำนวน 36 ราย
และล่าสุดเกิดเหตุการณ์ลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และปลัดอำเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา งบประมาณแผ่นดินที่ต้องสูญเสียไปตลอดระยะเวลา 22 ปี มากกว่า 500,000 ล้านบาท ด้วยความตระหนักและห่วงใยเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงกำหนดจัดเสวนาทางวิชาการขึ้น เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านความมั่นคงและบทเรียนที่ได้รับ ส่งเสริมพัฒนาแนวคิดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เจรจาเพื่อยุติความรุนแรง ทั้งนี้ เป็นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมาธิการในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ โดยใช้พื้นที่ของสถาบันทางวิชาการเป็นพื้นที่กลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมาธิการ หวังว่ารัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐควบคู่ไปกับการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพิจารณาใช้ประโยชน์ให้เกิดความปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเชื่อมั่นว่า จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้ติดตามรับฟังการเสวนาซึ่งเป็นประการแรกของยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และมุ่งหวังว่าจะมีความเข้าใจพลวัตของสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นอยู่อย่างถูกต้อง ตรงกัน และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเกิดความมั่นใจในสถาบันนิติบัญญัติ สถาบันทางวิชาการ และกลไกของภาครัฐ ยังคงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันยุทธศาสตร์ความมั่นคงและสันติภาพสุวรรณภูมิ ที่มีส่วนร่วมกับวุฒิสภา และให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่กลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอและประสบการณ์ อย่างสร้างสรรค์ ลดช่องว่างทางความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันต่อไป