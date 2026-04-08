พิษสงครามอิหร่าน! ขึ้นราคา-ขยายเวลาส่งมอบปุ๋ยให้เกษตรกร จ.ตรังไปอีก 1 เดือน

ตรัง - ผลจากสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้สถาบันเกษตรกรหลายแห่งขาดแคลนแม่ปุ๋ยที่จะนำมาผลิตให้แก่สมาชิก แถมบริษัทยังขอปรับขึ้นราคาด้วย ทำให้ต้องขยายเวลาส่งมอบออกไปอีก 30 วัน
วันนี้ (8 เม.ย.) ที่ จ.ตรัง จากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรหลายแห่งผลิตปุ๋ยเคมีให้แก่สมาชิกล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนแม่ปุ๋ยสำหรับนำมาผสมทำปุ๋ยสูตรขาย ขณะเดียวกันบริษัทผู้ชนะประมูลผลิตปุ๋ยให้แก่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ก็ได้ขอปรับราคาปุ๋ยขึ้นกระสอบละ 15 บาท และขอขยายเวลาส่งมอบไปอีก 30 วัน อ้างเหตุขาดแคลนปุ๋ยยูเรีย และเมล็ดพลาสติก สำหรับผลิตกระสอบปุ๋ย และค่าขนส่งแพง
อย่างเช่นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายประทบ สุขสนาน ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด และประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคใต้ตอนกลาง ได้นำไปดูโกดังเก็บและผลิตปุ๋ยของสหกรณ์ โดยพบว่า ขณะนี้พื้นที่ยังโล่ง และยังไม่ได้เริ่มทำการผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรสมาชิก เพราะขาดแคลนแม่ปุ๋ย ขณะที่สมาชิกที่มีทั้งหมดประมาณ 400 คน ต่อปีต้องใช้ปุ๋ยประมาณ 300 ตัน โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน จะต้องผลิตให้ได้ 150 ตัน
การผลิตปุ๋ยของสหกรณ์จะต้องผลิตจากแม่ปุ๋ย จำนวน 3 สูตร ประกอบด้วย ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0, สูตร 18-46-0 และสูตร 0-0-60 แต่ขณะนี้แม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร มีรวมกันเพียง 300 กระสอบเท่านั้น หรือประมาณ 1.5 ตัน ทำให้ไม่เพียงพอในการผลิตปุ๋ยให้แก่สมาชิก โดยสั่งซื้อไปแล้วแต่บริษัทไม่มีให้ แถมยังปรับขึ้นราคาด้วยประมาณกระสอบ 100-200 บาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ หรือบริษัทผู้ผลิต ทำให้ตอนนี้ทางสหกรณ์ไม่สามารถผลิตปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้ อย่างไรก็ตาม หากได้แม่ปุ๋ยล็อตใหม่มา ราคาจำหน่ายก็ต้องปรับขึ้นตามด้วย แต่ต้องคำนวณตามจริง เพื่อไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน
นอกจากนั้น บริษัทปุ๋ยแห่งหนึ่ง ซึ่งชนะการสอบราคาผลิตปุ๋ยเคมีให้แก่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศทั้ง 7 เขต ได้ส่งหนังสือแจ้งมาว่า ขอปรับราคาปุ๋ยเคมีทุกชนิดขึ้นอีกกระสอบละ 15 บาท เนื่องจากค่าขนส่งแพง และขอขยายเวลาส่งมอบปุ๋ยไปอีก 30 วัน จากเดิมกำหนดส่งมอบปุ๋ยเมษายน 2569 ไปเป็นพฤษภาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่า 1.วัตถุดิบหลักปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ที่จะเข้ามายังประเทศไทย ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แท้จริงได้ 2.โรงงานกระสอบไม่มีเม็ดพลาสติกที่จะนำมาผลิตเป็นกระสอบบรรจุภัณฑ์
และ 3.พลังงานที่ขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้นมาก ทำให้กระทบต่อภาคขนส่ง (Logistics) จึงกังวลว่าจะทำให้การจัดส่งสินค้านำไปแจกจ่ายให้สวนปลูกแทน ปี 2569 ล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบเดิม และเพื่อให้การส่งมอบได้ทันตามเวลา จำเป็นที่จะต้องหาและเร่งระดมรถบรรทุก โดยการจ้างตีเปล่าเหมา ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ส่งให้การส่งมอบปุ๋ยต้องล่าช้าจากเดิมไป 30 วัน