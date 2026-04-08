ม.อ. จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “สุวรรณภูมิในภาคใต้ของประเทศไทย” เสริมบทบาทศูนย์กลางความรู้ภาคใต้ เชื่อมองค์ความรู้สู่เวทีสากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิ จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “สุวรรณภูมิในภาคใต้ของประเทศไทย: ภูมิทัศน์ เครือข่าย และความทรงจำทางวัฒนธรรม มุมมองจากศูนย์กลางความรู้ภาคใต้” ระหว่างวันที่ 7–8 เมษายน 2569 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยากรจากนานาประเทศ ห้องประชุม C100 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานที่จัดการประชุมหลัก
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุวรรณภูมิศึกษาผ่านมุมมองสหวิทยาการ โดยมุ่งขยายพรมแดนทางวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยีสมัยโบราณ และการต่อยอดมรดกภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับการศึกษาและวิจัยด้านวัฒนธรรมคาบสมุทรไทย-มาเลย์สู่มาตรฐานสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอารยธรรมสำคัญของโลก จึงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนบทบาทการเป็น “ศูนย์กลางความรู้ภาคใต้” (Southern Knowledge Hub) เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวิชาการที่เข้มแข็ง และแปรเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ประเทศ
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การศึกษาสุวรรณภูมิในมิติปัจจุบัน ไม่ได้มีความหมายเพียงการย้อนมองอดีต แต่คือความพยายามเชิงประจักษ์ในการวางตำแหน่งของประเทศไทยบนเวทีโลก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของไทยซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีสะท้อนบทบาทการเป็นพื้นที่เชื่อมประสานอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกมาอย่างยาวนาน พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของแนวทางสหวิทยาการในการทำความเข้าใจอดีตเพื่อมองไปสู่อนาคต
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “สุวรรณภูมิ กับอนาคตไทย” การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีและความสำคัญของสุวรรณภูมิศึกษา รวมถึง International Panel Discussion ที่รวมนักวิชาการจากประเทศไทย ฝรั่งเศส เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเครือข่ายการค้าโบราณ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในโลกโบราณ
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ยังมีเวทีเสวนาภาคภาษาไทยในประเด็น เทคโนโลยีสมัยโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิภาคใต้ของประเทศไทย และการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาสุวรรณภูมิ ตลอดจนการเสวนาสรุปภาพรวมทิศทางโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการบูรณาการองค์ความรู้สุวรรณภูมิเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้จากฐานรากทางอารยธรรม สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ เชิงนโยบาย และเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม