มทภ.4 สั่งคุมเข้มชายแดนไทย-มาเลเซียป้องกันการลักลอบข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมาย

นราธิวาส - แม่ทัพภาค 4 ยกระดับมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมาย มอบหน่วยสุริโยทัยคุมด้าน จ.นราธิวาส
พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 สั่งการให้กองบังคับการควบคุม สุริโยทัย ยกระดับมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะการลักลอบขนน้ำมันเลี่ยงภาษีออกนอกราชอาณาจักร ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
การสั่งการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียได้บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเด็ดขาดในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีบทลงโทษสูงทั้งจำทั้งปรับ ทำให้ประชาชนไทยที่ลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกดำเนินคดีและไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม สุริโยทัย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แนวชายแดนในเขตอำเเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และอำเภอแว้งเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนตามแนวชายแดนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของมาเลเซียและเตือนประชาชนไม่ให้ลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี