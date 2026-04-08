เตือน! พบแมงกะพรุนพระจันทร์เกยตื้น “เกาะราชาใหญ่” แนะเลี่ยงสัมผัส ป้องกันอาการระคายเคือง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กรมทะเลเตือน! พบแมงกะพรุนพระจันทร์ Moon jellyfish ลอยตัวบริเวณผิวน้ำเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต แนะเลี่ยงสัมผัส ป้องกันอาการระคายเคือง


ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.69 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่า พบแมงกะพรุนลอยตัวบริเวณผิวน้ำและเกยตื้นตามแนวชายหาด บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จำนวนประมาณ 20–30 ตัว

จากการตรวจสอบพบว่าเป็น แมงกะพรุนพระจันทร์ หรือ Moon jellyfish ซึ่งเป็นแมงกะพรุนที่พบได้ทั่วไป มีพิษในระดับเล็กน้อย ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่สามารถทำให้เกิดผื่นแดง แสบร้อน หรืออาการระคายเคืองได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีผิวบอบบางหรือไวต่อพิษ


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรง เพื่อป้องกันอาการระคายเคือง และไม่ควรตื่นตระหนก เนื่องจากไม่ใช่สายพันธุ์อันตรายร้ายแรง หากเผลอสัมผัสและมีอาการผิดปกติ ควรล้างทำความสะอาดเบื้องต้น และรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อความปลอดภัย

