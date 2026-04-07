ชาวบ้านโวยบริษัทยักษ์ใหญ่ ปิดลำคลองสาธารณะ สูบน้ำไปขายภูเก็ต ทำเดือดร้อนหนัก

พังงา - ชาวบ้านร้องเรียนบริษัทรายใหญ่ปิดกั้นลำคลองสาธารณะ สูบน้ำไปจำหน่ายต่างพื้นที่ ส่งผลกระทบประมงพื้นบ้านเข้า-ออกไม่ได้ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเตยและตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้รวมตัวร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยและองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง กรณีบริษัทเอกชนรายใหญ่ดำเนินการปิดกั้นลำคลองสาธารณะ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำน้ำไปจำหน่ายยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ใช้ลำคลองเป็นเส้นทางสัญจรและประกอบอาชีพ ไม่สามารถนำเรือเข้า-ออกได้ตามปกติ
อีกทั้งยังกังวลว่าการสูบน้ำในปริมาณมากอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำคลองสาธารณะที่ใช้ร่วมกันมาเป็นเวลานาน การปิดกั้นลำคลองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากชุมชนถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยด่วน
ล่าสุดวันนี้ ( 7 เมษายน 2569 ) นายอดินันท์ คชโสภณ ปลัดอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วย นางอรอนงค์ อุทัชกุล นายก อบต.ท้ายเหมือง นายมานิตย์ หัวเพชร นายก อบต.นาเตย นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีการปิดกั้นลำคลองมีสิ่งกีดขวางในลำคลองจริง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำขนาดใหญ่5เครื่อง ไม่พบการกระทำผิดซึ่งหน้าและไม่ผู้ใด แสดงตนเป็นเจ้าของ เบื้องต้นตรวจสอบไม่พบการขออนุญาตใดๆ จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเตรียมดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
นางอรอนงค์ อุทัชกุล นายก อบต.ท้ายเหมือง กล่าวว่า ตนเองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าบริษัทเอกชนที่ผลิตน้ำประปาส่งไปขายในจังหวัดภูเก็ตได้ปิดลำคลองสาธารณะเพื่อสูบน้ำจากลำคลองเข้าไปในระบบผลิตน้ำของบริษัท ทั้งที่ชาวบ้านตำบลท้ายเหมืองและตำบลนาเตยใช้ประโยชน์ลำคลองนี้ร่วมกัน ทั้งเรื่องการเกษตร และเป็นเส้นทางขึ้นลงทะเลของชาวประมงพื้นบ้านออกไปทำมาหากิน จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ นำลำคลองกลับมาเป็นสาธารณสมบัติที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เหมือนเดิม
นายอดินันท์ คชโสภณ ปลัดอำเภอท้ายเหมือง เปิดเผยว่า จากการที่ชาวบ้านและ อบต.ทั้ง2แห่งได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท้ายเหมือง จึงทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ และพบว่ามีการกระทำตามข้อร้องเรียนจริง ซึ่งทาง อบต.นาเตยไปยืนยันว่าผู้กระทำคือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ผลิดน้ำประปาไปจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ต จึงทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำต่อไป