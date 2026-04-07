ตำรวจท่องเที่ยว ผนึกกำลัง กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ต ยกระดับมาตรการความปลอดภัย รับเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผนึกกำลังกับกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวสีขาว ยกระดับความปลอดภัยรับสงกรานต์


วันนี้ ( 7 เม.ย.69) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน ทั้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่


พร้อมเดินทางไปยัง ท่าเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวสีขาว โดยมีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถรับจ้างและพนักงานประจำเรือนำเที่ยว เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ การบังคับใช้กฎหมาย กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด การสร้างความเชื่อมั่น โดยมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเชื่อมั่นในสวัสดิภาพตลอดการเดินทางการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวไทย เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการดูแลและคัดกรองบุคลากรผู้ให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคน



ตำรวจท่องเที่ยว ผนึกกำลัง กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ต ยกระดับมาตรการความปลอดภัย รับเทศกาลสงกรานต์
