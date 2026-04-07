ท่าอากาศยานภูเก็ต สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัยฝึกซ้อม PEMEX 2026 สมมติเครื่องบินตกในทะเล เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน PEMEX 2026 จำลองเหตุการณ์เครื่องบินขัดข้องตกทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมจากทุกภาคส่วนในการรับมือภาวะฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัย


วันนี้ (7 เม.ย.69) ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2569 (PEMEX 2026)
โดยมีนายธีรพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้บริหาร-พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ริมทะเลหน้าบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต หาดไม้ขาว อ.ถลง จ.ภูเก็ต


การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน หรือ PEMEX 2026 เป็นการบูรณาการกำลัง อุปกรณ์ จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่เกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศ และทางทะเล ด้วยการสมมติเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบิน ฉลองแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ ประสบอุบัติเหตุชนนกจนเครื่องบินได้รับความเสียหาย นักบินต้องนำเครื่องบินลงฉุกเฉินบนพื้นน้ำ ในทะเล ใกล้ทางวิ่งที่ 09 ตรงข้ามกับบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ริมหาดในยาง ก่อนที่วิทยุการบินจะแจ้งอุบัติเหตุดังกล่าวมายังท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูเก็ตได้แจ้งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอกำลังเสริมเข้าช่วยเหลือ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และภาคพื้นดิน เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมด 43 คน และลูกเรือ 4 คน พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน


นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2569 (PEMEX 2026) ในวันนี้ เป็นสถานการณ์สมมติการกู้ภัยอากาศยานเกิดอุบัติเหตุทางทะเล เพื่อสร้างความมันใจให้กับผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานภูเก็ต


จึงได้จัดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เพื่อฝึกซ้อกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานต้องมีการฝึกช้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ที่สนับสนุนและเข้าร่วม













