กอ.รมน.ชุมพร สนธิกำลังจับพระชาวพม่า หลบหนีเข้าเมือง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กอ.รมน.ชุมพร สนธิกำลังตำรวจ สำนักพุทธ พระวินยาธิการ บุกตรวจสำนักสงฆ์ จับสึกดำเนินคดี พระต่างด้าวเมียนมา ข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 เม.ย.68 พันเอก นิพนธ์ อินใหม่ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดชุมพร ได้รับร้องเรียน ว่า มีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ในตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว และมีบุคคลักษณะเป็นชาวต่างด้าวเข้าออกบ่อยครั้ง จึงมอบหมายให้ พันตรี กอบศักดิ์ นาคหาญ หัวหน้าการข่าวชุดเฉพาะกิจ นำกำลังเจ้าหน้า ที่ กอ.รมน.
พ.ต.ท.ชาติชาย มูลลักษณ์ รอง ผกก.สส.สภ.มาบอำมฤต ร่วมกับ
ตำรวจพระ หรือ พระวินยาธิการ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ เจ้าคณะตำบลดอนยาง พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุจิณฺโณ เจ้าอาวาสวัดดอนตะเคียน เจ้าคณะตำบลบางสน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปะทิว และ น.ส.สุภาพร ทองขวิด เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร นายสฤษดิ์ ปิ่นเกตุ กำนันตำบลเขาไชยราช เดินทางเข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์เขาไชยราช ม.10 ต.เขาไชยราช อ.ประทิว เข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบพระที่อยู่ในวัดจำนวน 5 รูป ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่ามีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นคนไทยมีเอกสารประจำตัวพระ หรือหนังสือใบสุทธิ เพียง 1 รูป อีก 3 รูป มีเอกสารบวชประจำวัดใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จึงได้ให้เดินทางกลับวัดมีสังกัดอยู่ที่เดิม
สำหรับอีก 1 รูป ไม่มีเอกสารในการบวชหรือเอกสารอื่นๆทราบชื่อ นายเยี่ยน ลาย ชาวมอญ สัญชาติเมียนมา รับสารภาพว่าตนเองบวชมาแล้ว 5 พรรษา แต่ไม่ได้ทำเอกสารใดๆไว้ จึงใด้ดำเนินการสึก โดยพระวินยาธิการ และ คุมตัวส่ง สภ.มาบอำฤต ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.