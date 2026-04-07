ส.ว.เตือนหาดใหญ่เร่งขุดลอกคลองก่อนฝนถล่ม ชี้งบหมดแล้ว-ส่วนกลางยังไม่อนุมัติ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ส.ว.ไชยยงค์ระบุคูคลองในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังเต็มไปด้วยขยะหลังน้ำท่วมปลายปี เงินสะสมในการใช้ขุดลอกคูคลองหมดแล้ว เหลือเพียงงบฉุกเฉิน ที่ต้องใช้ในเรื่องอื่นๆ ส่วนกลางก็ยังไม่อนุมัติงบประมาณ เตือนหากฝนตกแค่ 1-2 ชั่วโมง น้ำท่วมเกิดขึ้นแน่นอน
วันนี้ (7 เม.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว. กลุ่ม 18 สายสื่อมวลชนและผู้สร้างวรรณกรรม กล่าวว่า ขอเตือนไปยังผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ให้เร่งดำเนินการในการขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาล ก่อนที่จะถึงฤดูฝนในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เพราะหลังวิกฤติน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้ว มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ไหลลงไปอยู่ในคลองต่างๆ ในเทศบาลนครหาดใหญ่ และในคูน้ำของเทศบาลฯ เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา แม้จะมีการขุดลอกไปบ้างแล้ว แต่ยังน้อยนิดและยังเกิดปัญหา ความขัดแย้งภายในเทศบาลที่เกิดจากการขุดลอก
นายไชยยงค์ กล่าวว่า รวมทั้ง เงินสะสมของเทศบาลในการใช้ขุดลอกคูคลองหมดแล้ว เหลือเพียงงบฉุกเฉิน ที่ต้องใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำมาลอกท่อ ลอกคูคลอง รวมทั้ง ส่วนกลางยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้สภาพของคูคลองและท่อในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ยังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอย ซึ่งหากมีฝนตกแค่ 1-2 ชั่วโมง น้ำที่ระบายไม่ได้ ก็จะต้องท่วมพื้นที่เทศบาล สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนอย่างแน่อนนอน
นายไชยยงค์ กล่าวว่า การออกมาโพสต์เรื่องขุดลอกท่อ คู คลอง ของนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการพยายามสื่อให้เห็นว่า เทศบาลกำลังแก้ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นเพียงการทำคอนเทนต์ เพื่อสร้างผลงานให้ประชาชนสบายใจว่า น้ำจะไม่ท่วม ตามที่ประชาชนวิตกกังวล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ จึงขอให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่บริหารโดยอยู่บนข้อเท็จจริง เร่งดำเนินการตั้งงบประมาณในการลอกท่อ ขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
“เทศบาลควรจะเอางบส่วนอื่นมาใช้ เช่น งบสร้างโรงพยาบาล 200 ล้านบาท หรือการตั้งงบในการจัดอีเวนท์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ผล เพราะมาเลเซียไม่มาเที่ยวหาดใหญ่ ทั้งจากความไม่พร้อมของหาดใหญ่ที่เกิดจากวิกฤติน้ำท่วมในปลายปี 2568 และปัญหาน้ำมันแพง ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและมาเลเซีย” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า วันนี้ เรื่องสำคัญที่สุดของเทศบาลนครหาดใหญ่ คือเรื่องแผนการป้องกันน้ำท่วมในปลายปี 2569 ที่จะถึงนี้ ซึ่งนอกจากผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต้องให้ความสำคัญในการผลักดันการแก้ปัญหา และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วม รวมถึงชลประทานต้องตรวจสอบความพร้อมในการรับน้ำของคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 ตลอดจนการป้องกันน้ำจากฝั่งตะวันออกจากเทือกเขาคอหงส์ และจาก อ.นาหม่อม ที่จะไหลเข้าโจมตีนครหาดใหญ่ ซึ่งวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ยังไม่เห็นความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ ปลายปี 2569 ประชาชนในเทศบาลนครหาดใหญ่อาจจะต้องผจญกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง
ณ วันนี้ หาดใหญ่ยังไม่ฟื้นจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี เงินช่วยเหลือน้ำท่วมยังไม่ได้รับเงินกู้ ที่รัฐบาลรับปากว่าจะ ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ ยังไม่มีการขยับขับเคลื่อน ถ้าปลายปีนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง คงเป็นหายนะที่แท้จจริงของชาวเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่รุนแรงกว่าปลายปี 2568 ที่ผ่านมา