ระสํ่า! ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสตูลสยบข่าวลือ อิสราเอล 4 หมื่นคนพักในสตูล ทำยอดจองลดวูบ

สตูล - กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล รวมตัวสะท้อนปัญหาหลังเกิดข่าวปลอมในโซเชียลมาเลเซีย อ้างมีชาวอิสราเอลทะลักเข้าสตูลกว่า 40,000 คน ทำนักท่องเที่ยวมาเลย์ตระหนกแห่ยกเลิกเที่ยวสงกรานต์เกลี้ยง ด้านสมาคมมัคคุเทศก์เร่งประสานต้นทางทำคลิปขอโทษ ยันสตูลปลอดภัยไร้เงาชาวต่างชาติตามข่าวลือ
วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และตัวแทนภาคประชาชน นำโดย นายอัสอาด หลังจิ ผู้ดูแลเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ และ นายศราวุฒิ ปีไสย รองนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ได้หารือมาตรการรับมือวิกฤตความเชื่อมั่น หลังเกิดกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ของประเทศมาเลเซียอย่างรุนแรง
นายอัสอาด หลังจิ กล่าวว่า ข่าวลือดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก “อุสตาส” หรือนักวิชาการศาสนาชื่อดังในมาเลเซีย ได้กล่าวบรรยายในมัสยิดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยระบุข้อมูลคลาดเคลื่อนว่า มีชาวอิสราเอลเข้ามาพำนักในจังหวัดสตูลถึง 40,000 คน จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวมาเลเซียอย่างมาก ญาติพี่น้องในมาเลเซียโทรมาเช็กข่าวด้วยความตกใจ ส่งผลให้กรุ๊ปทัวร์และครอบครัวที่จะมาเที่ยวช่วงสงกรานต์ขอยกเลิกทันที ทั้งที่ความจริงแล้วในพื้นที่ไม่มีชาวอิสราเอลแม้แต่คนเดียว ผมพยายามติดต่ออุสตาสคนดังกล่าวเพื่อชี้แจง แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
ด้าน นายศราวุฒิ ปีไสย รองนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ระบุว่า ผลกระทบครั้งนี้ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจเดิมจากปัญหาสงครามและราคาน้ำมันแพงอยู่แล้ว โดยขณะนี้ยอดจองที่พักทั้งในสตูลและหาดใหญ่ลดลงอย่างน่าตกใจ โดยทางสมาคมฯ ได้ประสานไปยังต้นทางที่ปล่อยข่าว ซึ่งทางอุสตาสยอมรับว่า “พูดผิด” และได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้ว แต่ทางสมาคมฯ ยืนยันว่าต้องมีการทำคลิปขอโทษอย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ข่าวให้คนทั่วโลกรับรู้ความจริง
ขณะที่ นางยาสนี หลังจิ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขต 5 อ.เมืองสตูล ยืนยันว่า ในฐานะคนในพื้นที่ ไม่เคยพบเห็นความผิดปกติหรือการเข้ามาของชาวอิสราเอลตามที่ถูกกล่าวอ้าง แค่คนต่างพื้นที่เข้ามาเราก็สังเกตเห็นแล้ว แต่นี่อ้างว่ามีถึง 40,000 คน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เรื่องนี้กระทบต่อปากท้องคนสตูลเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเราพึ่งพาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เตรียมนำเรื่องเข้าหารือผู้ใหญ่ในจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อหาทางออกโดยด่วน
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รวมถึง กระทรวงการต่างประเทศ เร่งประสานงานกับทางการมาเลเซียเพื่อสยบข่าวลือนี้อย่างเร่งด่วน ก่อนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวจะเสียหายไปมากกว่านี้ พร้อมกันนี้ ทางสมาคมมัคคุเทศก์เตรียมดึงกลุ่ม YouTube Influencer จากมาเลเซียเข้ามาผลิตคอนเทนต์โปรโมตความจริง เพื่อดึงความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวกลับคืนสู่จังหวัดสตูลอีกครั้ง