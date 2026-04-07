ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สุราษฎร์ธานี - ทีมทนาย บริษัท พี.ซี.นำเอกสารการสั่งซื้อและจัดจำหน่าย ส่งให้ DSI เตรียมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ ในคดี พาณิชย์แจ้งความ ในขณะที่รองผู้บังคับการ ระบุยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพราะอยู่ในระหว่างการสอบสวน


เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (06 เม.ย. 69 ) ที่สำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำเนียร วิบูลย์ศิลป์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ บริษัท พี.ซี.สยามปิโตเลียม จำกัด และ นายวีระพันธ์ น้อยลัทธี ทนายความ พร้อมทีมกฎหมาย นำเอกสาร การสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นเข้าสู่คลังจัดเก็บและเอกสารการจำหน่ายน้ำมันออก และเอกสารการเดินเรือน้ำมัน ให้กับ DSI ตรวจ


พบว่า ในเดือนมีนาคม ทางบริษัท มียอดการสั่งซื้อและจำหน่ายน้ำมันดีเซลออกจากคลังมากกว่า 10 ล้านลิตร จึงสังเกตุว่ามีความผิดปกติจากการซื้อ-ขาย ที่ผ่านมา และเข้าข่ายตามความผิดที่ทางพาณิชย์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 25 (5) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อ จำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เหตุเกิด ระหว่างห้วงเดือน มีนาคม 2569 วันเวลาต่อเนื่องกัน


พร้อมรับหนังสือ จาก พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ทางผู้บริหาร บริษัท พี.ซี.สยามปิโตเลียม จำกัด เข้าให้ปากคำ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวพันกับคดี ที่พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้เข้าแจ้งดำเนินคดี โดยทางทนายความคาดว่าจะรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมอย่างระเอียดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกรณี ทางเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวผู้บริหารมาให้ปากคำ ขอไปประสานกับผู้บริหารก่อนและกำหนดวันเข้าให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง


พ.ต.อ.ศิริชัย กล่าวว่าขณะนี้ทาง DSI ยังไม่มีการตั้งขอหาอะไรกับทางบริษัท เหตุยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และยังตอบไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จช่วงไหนแต่จะพยายามให้รวดเร็วมากที่สุด

ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน
ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน
ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน
ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน
ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน