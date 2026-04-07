ทีมทนาย บริษัท พี.ซี. ส่งเอกสารชี้แจงต่อ DSI ยืนยันหลักฐานซื้อขายน้ำมัน

สุราษฎร์ธานี - ทีมทนาย บริษัท พี.ซี.นำเอกสารการสั่งซื้อและจัดจำหน่าย ส่งให้ DSI เตรียมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ ในคดี พาณิชย์แจ้งความ ในขณะที่รองผู้บังคับการ ระบุยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพราะอยู่ในระหว่างการสอบสวน
เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (06 เม.ย. 69 ) ที่สำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำเนียร วิบูลย์ศิลป์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ บริษัท พี.ซี.สยามปิโตเลียม จำกัด และ นายวีระพันธ์ น้อยลัทธี ทนายความ พร้อมทีมกฎหมาย นำเอกสาร การสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นเข้าสู่คลังจัดเก็บและเอกสารการจำหน่ายน้ำมันออก และเอกสารการเดินเรือน้ำมัน ให้กับ DSI ตรวจ
พบว่า ในเดือนมีนาคม ทางบริษัท มียอดการสั่งซื้อและจำหน่ายน้ำมันดีเซลออกจากคลังมากกว่า 10 ล้านลิตร จึงสังเกตุว่ามีความผิดปกติจากการซื้อ-ขาย ที่ผ่านมา และเข้าข่ายตามความผิดที่ทางพาณิชย์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 25 (5) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อ จำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เหตุเกิด ระหว่างห้วงเดือน มีนาคม 2569 วันเวลาต่อเนื่องกัน
พร้อมรับหนังสือ จาก พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ทางผู้บริหาร บริษัท พี.ซี.สยามปิโตเลียม จำกัด เข้าให้ปากคำ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวพันกับคดี ที่พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้เข้าแจ้งดำเนินคดี โดยทางทนายความคาดว่าจะรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมอย่างระเอียดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกรณี ทางเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวผู้บริหารมาให้ปากคำ ขอไปประสานกับผู้บริหารก่อนและกำหนดวันเข้าให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง
พ.ต.อ.ศิริชัย กล่าวว่าขณะนี้ทาง DSI ยังไม่มีการตั้งขอหาอะไรกับทางบริษัท เหตุยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และยังตอบไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จช่วงไหนแต่จะพยายามให้รวดเร็วมากที่สุด