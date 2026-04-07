คิวรถแท็กซี่และรถตู้โดยสารเบตงปรับขึ้นค่าโดยสารหลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นสูง

ยะลา - คิวรถแท็กซี่เบตง-ยะลา, รถตู้โดยสาร เบตง-ยะลา และ เบตง-หาดใหญ่ ปรับขึ้นค่าโดยสารชั่วคราวหลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นสูง และหากในอนาคตราคาน้ำมันลดลงเป็นปกติ ทางคิวรถแท็กซี่ก็จะปรับราคาค่าโดยสารลงทันที
วันนี้ (7 เม.ย.) หลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คิวรถแท็กซี่ คิวรถตู้โดยสาร ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน
นายอุดม ฟ้าอรุณ หัวหน้าคิวแท็กซี่วิศิษฐ์ เบตง - ยะลา เปิดเผยว่า วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมัน ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน วันนี้จึงเป็นวันแรกที่ทางคิววิศิษฐ์ เบตง-ยะลา ได้ปรับราคาขึ้น จากเดิม 230 บาท ปรับขึ้น 50 บาท เป็น 280 บาท หลังจากทีได้มีการหารือระหว่างผู้ประกอบการคิวรถแท็กซี่เบตง – ยะลา ในพื้นที่ร่วมกันวานนี้ (6 เม.ย.) เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มแบกรับต้นทุนน้ำมันและค่าบำรุงรักษาไม่ไหว และการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามกลไกต้นทุนพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลก
"โดยจะลองดูว่าราคาที่ปรับขึ้น 280 บาท หากราคาสูงเกินไปทางคิวก็จะทำการเปลี่ยนแปลงผู้โดยสารจากเดิมนั่งคันละ 4 คน ก็อาจจะเพิ่มเป็นนั่ง 5 คนก็ได้ แต่ยังคงดูความเหมาะสมก่อน เพื่อที่ทำยังไงก็ได้ให้รถแท็กซี่โดยสารอยู่ได้ ประชาชนไม่เดือดร้อน และหากอนาคตสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทางคิวพร้อมพิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารลงทันที เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ต่อไป และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบอัตราค่าโดยสารใหม่ก่อนใช้บริการด้วย" นายอุดม กล่าว
ส่วนบรรยากาศบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตงชั่วคราว (ศาลาประชาคม) พบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังจาก บริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถตู้เส้นทางเบตง - ยะลา เพิ่มขึ้นที่นั่งละ 20 บาท จากเดิมราคา 160 บาท ปรับเป็นราคา 180 บาท ส่วนคิวเบตงโพธิ์ทอง และคิวเบตงทัวร์ ได้มีปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถตู้เส้นทางเบตง - หาดใหญ่ เพิ่มขึ้นที่นั่งละ 40 บาท จากเดิมราคา 300 บาท ปรับเป็นราคา 340 บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป