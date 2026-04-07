ภัยออนไลน์! ข้าราชการวัยเกษียณเจอสแกมเมอร์ลวงชวนลงทุนเกลี้ยงบัญชี

นครศรีธรรมราช – ข้าราชการวัยเกษียณเจอสแกมเมอร์ลวงชวนลงทุนหมดเกลี้ยงบัญชีกว่า 160,000 บาท ยังไม่พอขอยืมเงินเพื่อนสนิทเตือนไม่เชื่อ ก่อนแจ้ง รอง ผบก.นครฯ เข้าเจรจากล่อมถึงรู้ตัวว่าถูกหลอก
วันนี้ (7 เม.ย.) พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าเจรจากับอดีตข้าราชการบำนาญ อายุกว่า 70 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากเพื่อนของข้าราชการบำนาญรายนี้ได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับรองผู้บังคับการ ให้เข้าช่วยเจรจาและชี้ให้เห็นว่าถูกแก็งสแกมเมอร์ลวงลงทุน จนหลงเชื่อโอนเงินไปจนหมดบัญชีแล้วกว่า 160,000 บาท และพยายามที่จะหาเงินไปโอนให้อีก
พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้ประสานพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งรับแจ้งความในกรณีนี้พร้อมช่วยติดตามเส้นทางเงินอย่างเร่งด่วน โดยพบพฤติการณ์คือ ผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญวัยชราได้เล่นโซเชียลมีเดียไปพบข้อความชวนลงทุน เช่น ลงทุน 200 บาท ได้ผลกำไรพร้อมเงินต้น 300 บาท ผู้เสียหายรายนี้หลงเชื่อได้เริ่มต้นลงทุน ปรากฎได้ผลตอบแทนกลับมา 100 บาทตามโฆษณาชวนเชื่อ
ต่อมาแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีโปรไฟล์ในระดับ ดร. และนักธุรกิจหลากหลายอาชีพ ได้ดึงผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์ จากนั้นได้ชักชวนยกระดับเป็นวีไอพีชวนลงทุนในหลักพันบาท เจ้าตัวหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปให้และได้ผลตอบแทนกลับมา ทำให้หลงเชื่ออย่างจริงจัง และถูกชักชวนไปเข้ากลุ่มซุปเปอร์วีไอพีลงทุนในระดับหลักหมื่นเพื่อผลตอบแทนในระดับหลักพัน ปรากฏว่าผู้เสียหายได้โอนเงินครั้งแรก 60,000 บาท แต่สแกมเมอร์ได้ล่อลวงให้โอนเพิ่มอีก 60,000 บาท จึงโอนซ้ำไปอีกครั้ง หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาต้องได้รับผลตอบแทนปรากฏว่ามีการเรียกเงินอีก 40,000 บาท เหยื่อหลงเชื่อโอนไปอีก จนมีวงเงินเสียไปแล้วรวม 160,000 บาท จนหมดบัญชีเงินออม แต่ก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนกลับมา
หลังจากนั้นมแกมเมอร์ได้คุยกับเหยื่อรายนี้อีกครั้งให้โอนเงินเพิ่มอีก 100,000 บาท เหยื่อหลงเชื่อจึงไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนนักธุรกิจ แต่เพื่อนเอ๊ะใจจึงสอบถามได้ความว่าเอาเงินไปลงทุนดังกล่าว เพื่อนจึงบอกว่าถูกหลอกแน่แล้วแต่เหยื่อยังไม่เชื่อ เพื่อนจึงขอความช่วยเหลือจากรองผู้บังคับการ หลังจากทราบเรื่องจึงเข้าเจรจาด้วยตนเองทันที ก่อนที่นักธุรกิจรายนี้จะตามมาภายหลังพูดคุยทำความเข้าใจ จนในที่สุดจึงเชื่อว่าถูกสแกมเมอร์หลอกแล้ว
ขณะที่ พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ระบุว่า ลักษณะการล่อลวงของกลุ่มนี้คือหลอกลงทุน ในระยะแรกลงทุนแล้วได้รับประโยชน์จริงในระดับหลักร้อยทำให้เหยื่อตายใจหลงเชื่อ หลังจากนั้นจะดึงเข้ากลุ่มไปสร้างความน่าเชื่อถือจากกรุ๊ปไลน์ที่มีโปรไฟล์ดูดี หรือภาษาแสกมเมอร์จะเรียกว่าต้อนเข้าคอก มีทั้งหน้าม้าตัวชง ตัวตกเบ็ดลวงเหยื่อจนสำเร็จ กรณีนี้ได้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือสกัดเครือข่ายทางการเงินแล้ว
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.สุทัศน์ ได้เตือนกลุ่มผู้สูงอายุมีเงินสะสมจะตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์กลุ่มนี้โดยง่าย เนื่องจากมีเงินก้อนสะสมอยากนำไปลงทุนให้มีผลกำไร เป็นช่องทางในการเจาะเข้ามาล่อลวง และเมื่อใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่เท่าทันเมื่อเจอการชวนลงทุนลักษณะนี้จึงถูกล่อลวงได้โดยง่ายจึงขอเตือนเป็นอุทาหรณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ