อั้นไม่อยู่! รถโดยสารสาธารณะ จ.ตรังทยอยปรับขึ้นราคาเซ่นพิษน้ำมันแพง

ตรัง - รถโดยสารประจำทางระหว่าง จ.ตรังทยอยปรับขึ้นราคา ขณะที่ผู้โดยสารก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 เหตุน้ำมันแพง ประชาชนงดใช้รถส่วนตัว แล้วหันไปพึ่งรถโดยสารสาธารณะ เพราะประหยัดกว่า
วันนี้ (7 เม.ย.) บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง พบว่า หนาแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการรถสาธารณะ และจากการสอบถามพบว่า รถโดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งรถตู้และรถมินิบัสได้ทยอยปรับราคาค่าโดยสารขึ้นเส้นทางละ 20-30 บาทแล้ว หลังสู้ต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นไม่ไหว โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตรังไปยังพัทลุง ระโนด หาดใหญ่ สงขลา ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งก็งดใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 เหตุเพราะช่วงนี้น้ำมันแพง
นายอนันต์ ดำเกิด เจ้าของรถตู้ สายตรัง-หาดใหญ่ บอกว่า หลังน้ำมันปรับราคาต่อเนื่อง ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา จากคนละ 130 บาท เป็น 150 บาท เพราะต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น จากเดิมเติมน้ำมันไปกลับครั้งละ 60 ลิตร ตกประมาณ 1,800 บาท แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละกว่า 50 บาท ต้องจ่ายค่าน้ำมันเป็น 3,000 บาท หรือทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 1,200 บาท แต่ทั้งนี้ แม้ว่าจะปรับราคาค่าโดยสารแล้วก็ยังขาดทุนประมาณ 400 บาทต่อเที่ยว และหากน้ำมันขึ้นอีกลิตรละ 4-5 บาท ก็ต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้นอีก เพราะไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ ส่วนค่ารับฝากสิ่งของยังราคาชิ้นละ 100 บาทเท่าเดิม ไม่มีการปรับขึ้น
สิ่งที่น่าสังเกตุคือ ตอนนี้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาก จากเดิมรถตู้วิ่งประมาณวันละ 16 คัน แต่ตอนนี้ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 25-26 คัน หรือเพิ่มขึ้นนับ 10 คันต่อวัน เหตุเพราะคนงดใช้รถยนต์ส่วนตัว หันไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางมากขึ้น แต่เนื่องจากรถตู้ที่คิวมีมากกว่า 70 คัน วิ่ง 1 วัน ก็ต้องหยุดประมาณ 3-4 วัน จึงจะกลับมาวิ่งอีก อยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องน้ำมันให้รถโดยสารสาธารณะด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเพิ่มค่าโดยสาร สงสารประชาชน
ด้านนายละม้าย ชูมณี คนขับรถตู้ สายตรัง-หาดใหญ่ ก็บอกว่า ตนเองขับรถมาตั้งแต่ปี 2537 และเคยเจอเหตุการณ์น้ำมันปรับขึ้นถึงลิตรละ 50 บาท แต่ตอนนี้ขึ้นไปลิตรละกว่า 51 บาทแล้ว สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ตอนนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกือบครึ่ง เหตุคนเลิกใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการรถสาธารณะกันมาก เพราะถูกกว่า แต่ทั้งนี้ ถ้าน้ำมันขึ้นอีก ก็จำเป็นต้องปรับขึ้นค่าโดยสารอีก
นางสาวสุทิพย์ พุ่มทิม พนักงานจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร สายตรัง-พัทลุง-ระโนด-สงขลา บอกว่า ทางคิวได้เริ่มปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ตั้งแต่วานนี้ (6 เมย.) โดยเส้นทาง ตรัง-พัทลุง จาก 70 บาท ปรับเป็น 90 บาท, ตรัง-ระโนด-สงขลา จาก 170 บาท ปรับเป็น 200 บาท และจะต้องให้ผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งจึงจะออกรถ ยิ่งถ้าเจ้าของรายใดมีรถหลายคัน ก็ถัวเฉลี่ยให้พออยู่ได้ ผู้โดยสารก็ต้องอยู่ได้ แนวโน้มถ้าน้ำมันขึ้นอีก รถโดยสารก็ต้องปรับขึ้นราคาตาม ด้านผู้โดยสารก็เข้าใจสถานการณ์ ไม่มีใครบ่น และช่วงนี้จะมีผู้โดยสารโทรศัพท์มาสอบถามตลอดเวลา เพื่อจะซื้อตั๋วเดินทาง