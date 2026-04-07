ตม.สงขลาสกัดจับรถกระบะขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาคาด่านตรวจทางหลวง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.สงขลาสกัดจับรถกระบะขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 2 คันคาด่านตรวจทางหลวง พบแรงงานเถื่อน 21 คน มีคนไทยและคนพม่าเป็นคนขับ รับสารภาพหมดเปลือก เตรียมเร่งขยายผลจับกุมทั้งขบวนการ
วานนี้ (6 เม.ย.) ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.บก.ตม.6, พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมลออ ผกก.ตม.จว.สงขลา ร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจ สภ.รัตภูมิ และชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยว สกัดจัดรถกระบะขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจำนวน 2 คัน บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัตภูมิ ถนนเพชรเกษม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
จากการตรวจสอบพบการลักลอบขนแรงงานเถื่อนอัดแน่นมาเต็มท้ายรถกระบะทั้งสองคันจำนวน 21 คน โดยขนมากับรถยนต์กระบะฟอร์ด สีดำ ทะเบียน กน 9392 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 คน มี นายทินกร พรมดี อายุ 45 ปี เป็นคนขับ อีกคันเป็นรถกระบะโตโยต้ารีโว่ สีเทาดำ ทะเบียน ขท.9798 สุราษฎร์ธานี ขนมา 10 คน มี นายจอตูยะ อายุ 44 ปี ชาวเมียนมาเป็นคนขับ
การจับกุมขบวนการขนแรงงานเถื่อนครั้งนี้ ทางชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา สืบทราบว่าจะมีการขนแรงานเถื่อนชาวเมียนมาชุดใหญ่ โดยใช้รถกระบะ 2 คัน รับแรงงานเถื่อนมาจากพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร มาส่งในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และจะมีการรับช่วงต่อพาไปส่งลักลอบข้ามแดนเข้าไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
ทันทีที่รถกระบะทั้ง 2 คันวิ่งมาบนถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนติดตามและตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัตภูมิ ถนนสายเอเชีย และสกัดจัดรถกระบะทั้ง 2 คันเอาไว้ได้คาจุดตรวจ
จากการสอบสวน นายทินกร และนายจอตูยะ คนขับรถกระบะทั้ง 2 คันให้การซัดทอดไปยังคนว่าจ้างและคนที่มารับช่วงต่อขนเข้ามาเลเซียหมดเปลือกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง โดย นายทินกร ได้รับค่าจ้างครั้งละ 7,500 บาท ขนมาแล้ว 5 ครั้ง ส่วน นายจอตูยะ ได้ค่าจ้าง 5,000 บาท ขนมาแล้ว 5 ครั้ง และเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมา 30 ปีแล้ว
ส่วนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาทั้ง 21 คน บอกว่า ลักลอบข้ามแดนเข้ามาทางชายแดน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา จ่ายค่าเดินทางให้นายหน้าคนละ 7 ล้านจ๊าด หรือประมาณ 90,000 บาท โดยหลังจากนี้ทางชุดสืบสวน ตม.สงขลา จะเร่งสืบสวนติดตามจับกุมผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมด และควบคุมตัวผู้ต้องหาชุดนี้ทั้ง 23 คนส่ง สภ.รัตภูมิ ดำเนินคดี