ชาวบ้านรุมประณามคนร้ายป่วนปาระเบิดขวดใส่มัสยิดนูรตักวาที่หาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชาวบ้านประณามเหตุคนร้ายปาระเบิดขวดเข้าใส่มัสยิดนูรตักวา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คาดเป็นฝีมือวัยรุ่นที่คึกคะนอง พบเคยมีเหตุนำระเบิดขวดไปวางและจุดไฟเผาบริเวณร้านน้ำชาใกล้เคียงมาแล้ว
วานนี้ (6 เม.ย.) ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งเกิดเหตุปาระเบิดขวดเข้าไปภายในมัสยิดนูรตักวา หรือมัสยิดหน้ากุโบร์ ตั้งอยู่หมู่2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ล่าสุด พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนและฝ่ายปราบปราบ โดยพบว่าคนร้ายได้ปาระเบิดขวดซึ่งใช้ผ้าชุบน้ำมันใส่ขวดและจุดไฟ โยนข้ามกำแพงเข้าไปตกที่พื้นหน้ามัสยิดจนเป็นรอยไหม้ โดยตอนเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ใกล้มัสยิดได้ยินเสียงและเห็นไฟลุกไหม้ขึ้น จึงปีนกำแพงเข้าไปใช้ผ้าถุงดับไฟเอาไว้ได้ โชคดีไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับมัสยิดแต่อย่างใด
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหน้ามัสยิดอีกครั้งเพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์มาลงมือเพียงคนเดียว
จากการสอบถาม นายฝีสอน เบ็ญดุสะ อีหม่ามมัสยิดนูรตักวา บอกว่า น่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นและเป็นการก่อกวนจากความคึกคะนองหรือวัยรุ่นติดยา ไม่มีเหตุการณ์อะไรแอบแฝงไปมากกว่านี้ เพราะชาวบ้านอยู่กันอย่างปกติสุขไม่มีความขัดแย้งใดๆ
ด้าน นายนาวาซ เระเบ็นหมุด สจ.เขต9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในละแวกเกิดเหตุ บอกว่า ขณะนี้ทางตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ คาดว่าน่าจะมาจากความคึกคะนองของวัยรุ่น โดยเมื่อเดือนก่อนก็เคยเกิดเหตุเอาระเบิดขวดไปวางไว้และจุดไฟเผาที่ซุ้มขายน้ำชาในชุมชนบริเวณนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งคิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกัน
สำหรับเหตุการณ์ปาระเบิดขวดใส่มัสยิดนูรตักวาในครั้งนี้ ผู้คนที่ทราบข่าวต่างประนามผู้ก่อเหตุและเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมคนร้ายให้ได้ เพื่อไม่ให้สร้างความปั่นป่วนอีก โดยในวันนี้ก็มีพิธีซียาเราะห์กุโบร์คลองต่ำ ซึ่งเป็นสุสานมุสลิม ซึ่งเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยทั้งมัสยิดนูรตักวา และกุโบร์คลองต่ำ เป็นศาสนสถานที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน