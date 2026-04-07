สะเทือนใจ แม่วัยรุ่นถูกจับคดีค้ายา ญาติพาลูกมาเยี่ยมร้องให้ขอกอดลูกก่อนถูกส่งเข้าซังเต

กระบี่ - เผยภาพสุดสะเทือนใจ แม่วัยรุ่น ถูกจับคดีค้ายาเสพติด ขณะถูกสอบสวน เห็นญาติพาลูกวัย 4 ขวบ มาเยี่ยม ร้องขอกอดลูก ก่อนถูกยัดเข้าซังเต
กลายเป็นภาพสะเทือนใจ ขณะที่นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ กำลังว่า กล่าวตักเตือนหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ตามแผนยุทธการ “โหล๊ะกบ” และ ยุทธการ “ทำทันที กระบี่พื้นที่ปลอดภัย” กวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ ต ไสไทย อ.เมืองกระบี่ โดยปฏิบัติการในครั้งนี้สามารจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากถึง 2,678 เม็ด
โดย 1 ใน 3 ราย ที่ตกเป็นผู้ต้องหา ค้ายาเสพ นางสาวไลลา อายุ 25 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 193 เม็ด หลังจับกุมตัวได้ นายปรีชาสะอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้นำตัวมาสอบสวนก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะที่ทางนายอำเภอทำการสอบสวนอยู่นั้น ทางญาติได้มาเยี่ยมพร้อมกับพาลูกวัย 4 ขวบ ของนางสาวไลลา มาด้วย เมื่อเห็นลูก ผู้ต้องหาก็ร้องให้ออกมา และ ได้ขอกอดลูก นำลูกมาอุ้มไว้ในตักด้วยความรักและไม่ปล่อยให้ลูกห่างจากตัว จนเจ้าหน้าที่ที่คมตัวส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ เพราะเด็กไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แต่ต้องมาห่างจากอกแม่ เพราะแม่ค้ายาเสพติด และ นอกจากนี้นางสาวพรรวสา ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า สามีของตนก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) และนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลถึงเครือข่ายต้นทาง