ผู้การภาค 9 สั่งคุมเข้มชายแดนใต้รับสงกรานต์ ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด-เฝ้าระวังระเบิดจุดเสี่ยง

ยะลา - ผบช.ภ.9 สั่งชายแดนใต้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำความปลอดภัย เฝ้าระวังการลอบวางระเบิดตามจุดตรวจและจุดเสี่ยงต่างๆ โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการทำงาน รวมถึงให้กวาดล้างขบวนการลักลอบน้ำมันผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
ดูแลนักท่องเที่ยวและระบบจราจรช่วงสงกรานต์ นำเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังจุดตรวจ พร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการน้ำมันผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
วันนี้ (6 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จังหวัดยะลา (ศปก.ตร.สน.ยะลา) พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ กล่าวว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่ออาชญากรรมในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว พร้อมมอบหมายให้ ศอ.บต. เร่งลงพื้นที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว การจัดการจราจร ตลอดจนเฝ้าระวังการลอบวางระเบิดตามจุดตรวจและจุดเสี่ยงต่างๆ โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงให้กวาดล้างขบวนการลักลอบน้ำมันผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
“สรุปผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายรวม 55 ครั้ง เชิญตัวและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามกฎหมาย 41 คน ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการซักถามอีก 10 คน เกิดการปะทะขณะเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม ส่งผลให้คนร้ายเสียชีวิต 3 ราย แยกเป็นพื้นที่ จ.ยะลา 1 ราย และ จ.ปัตตานี 2 ราย ตรวจสอบพบทั้งหมดมีหมายจับและประวัติการก่อเหตุความไม่สงบหลายคดี ในด้านการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแล้ว 79 หมาย ติดตามจับกุมได้ 27 หมาย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม รวมมีผู้ต้องหาที่เข้าสู่กระบวนการแล้ว 27 คน” ผบช.ภ.9 กล่าว
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกนายปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและบังคับใช้กฎหมายเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้น พร้อมทั้งขอขอบคุณเครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน