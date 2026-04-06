คนขับรถตู้หื่น ลาก นทท. มาขอใข้อินเตอร์เน็ต ขึ้นรถข่มขืนยับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนขับรถตู้หื่นลาก นทท.สาวยูเครน ขณะเดินมาขอใช้อินเตอร์เน็ต ขึ้นรถตู้เปิดฉากล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนส่งบ้านพัก นักท่องเที่ยวไม่รอช้าโร่แจ้งความ ตร.ตามรวบทันควัน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (6เม.ย.) พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.กันต์ อักษรทองสว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต นำกำลังชุดสืบสวนเมืองภูเก็ต และ ชุดสืบสวนกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต เข้าตรวจสอบจับกุมนายสุกัลย์ อายุ 43 ปี อาชีพขับตู้รับส่งนักท่องเที่ยว ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรานักท่องเที่ยววาวชาวยูเครน โดยจับกุมได้ที่โต๊ะสนุกเกอร์ ภายในพท้นที่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จากนั้นได้นำตัวไปตรวจค้นรถตู้ ที่นายสุกัลย์ ขับ โดยพบเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุส่ง พฐ.ตรวจพิสูจน์
จากนั้นได้ควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองภูเก็ต เบื้องต้นพบปัสสาวะมีสารเสพติด โดยในชั้นจับกุมนายสุกัลย์ ให้การรับสารภาพว่า ได้ลงมือข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวดังกล่าวจริง สำเร็จความใคร่ไป 1 ครั้งก่อนขับรถไปส่งที่บ้านพักในพื้นที่ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จนกระทั่งถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมา
ต่อมา พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ตเดินทางมาสอบปากคำ นายสุกัลย์ เบื้องต้นทราบว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอยทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ในช่วงเวลา 02.00-03.00 น.วันที่ 6 เม.ย.69 ขณะที่นายสุกัลย์ จอดรถตู้นอนพักอยู่บริเวณดังกล่าว ผู้เสียหายเดินมาขอใช้อินเตอร์เน็ต จึงใช้กำลังลากตัวผู้เสียหายขึ้นไปบนรถตู้ก่อนลงมือข่มขืน จนสำเร็จความใคร่ไป 1 ครั้งก่อนพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านพักในพื้นที่ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
หลังจากนั้นจนกระทั่งผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่ สภ.ป่าตอง ในเวลา 05.30 น.วันที่ 6 เม.ย.69 ก่อนเกิดเหตุได้ใช้บริการแอปพิเคชั่นแกร๊ปเรียกรถจักรยานยนต์จากโรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้ไปส่งยังพื้นที่เมืองภูเก็ต เพื่อไปหาเพื่อน จากนั้นรถจักรยานยนต์แท็กซี่ได้ส่งลงที่พื้นที่เมืองภูเก็ต แต่ไม่ทราบจุดที่แน่ชัด หลังจากนั้นได้เดินไปตามถนน โดยยังไม่ได้พบกับเพื่อน ซึ่งขณะนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตจึงเดินหาผู้คน เพื่อขอใช้อินเตอร์เน็ต จนได้พบกับชายไทยไม่ทราบชื่อ จึงขอใช้ Wifi จากชายคนดังกล่าว ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวดึงผู้เสียหายเข้าไปภายในรถตู้ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ใช้กำลังบังคับข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ แล้วพา ไปส่งยังบ้านพักที่ใน ต.กมลา อ.กะทู้
อย่างไรก็ตามหลังรับแจ้งทางพนักงานสอบสวนจึงพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่ รพ.ป่าตองไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับประสาน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อสืบสวนสอบสวน จนกระทั่งติดตามจับกุมตัวนายสุกัลย์ มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในเวลาต่อมา