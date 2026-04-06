สืบพบ 2 อดีตทหารเป็นมือปืนยิงรถ ส.ส.นราธิวาส กอ.รมน.ตั้งกรรมการสอบให้ยืมรถหลวง

นราธิวาส - กอ.รมน.จ.นราธิวาสตั้งกรรมการสอบคนร้ายใช้รถกระบะของ กอ.รมน.เป็นพาหนะก่อเหตุยิง ส.ส.นราธิวาสเพื่อรายงานผลต่อแม่ทัพภาค 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4
วันนี้ ( 6 เม.ย.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการรจังหวัดราธิวาส ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงการสอบสวนกรณีมีการใช้รถยนต์หลวงของ กอ.รมน.จ.นราธิวาส เป็นพาหนะในการก่อเหตุยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ว่า กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาสได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ผลการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานให้แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4 ทราบ ซึ่งจะเอาสำนวนของตำรวจมาประกอบคำพิจารณา โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ รอง ผวจ.นราธิวาส ฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน และมี รอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร ท่านปลัดจังหวัดเป็นกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับรถราชการนั้น ปัจจุบันทั้ง ป.ป.ช.และ สตง. ต่างตรวจสอบเข้มอยู่แล้วในการใช้รถ เช่น การใช้รถราชการไปทานข้าวในเรื่องส่วนตัวก็ยังผิด ซึ่งการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ทางราชการก็จะยิ่งมีความผิดหนัก อย่างไรก็ตามในส่วนจังหวัดมีการเน้นย้ำถึงการใช้สิ่งต่างๆ ในหน่วยงานราชการทั้งเรื่องคน เรื่องเงิน เรื่องวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงรถต่างๆ กับหัวหน้าส่วนราชการไปหมดแล้ว และติดตามการปฏิบัติของลูกน้องอย่างใกล้ชิด
ด้านแหล่งข่าวชุดคลี่คลายคดี เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆปะติดปะต่อ จนทราบกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุหมายสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ โดยทำเป็นลักษณะขบวนการตั้งแต่ติดตามจากสนามบินหาดใหญ่ ก่อเหตุยิง และชำแหละรถทำลายหลักฐาน ที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ ป วิ อาญา แล้ว จำนวน 5 คน คือ 1.นายสมพร ลังเดช อดีตนาวิกโยธิน ทำหน้าที่เป็นผู้รับว่าจ้าง ( จับตัวแล้ว ) 2.นายยศกร ลังเดช บุตรชายนายสมพร นั่งอยู่ในรถยนต์ของ กอ.รมน.ที่ใช้ก่อเหตุ ( จับแล้ว) 3.นายอลาวี อาแว คนขับรถยนต์กระบะของ กอ.รมน. (จับแล้ว) 4.นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ที่ทำหน้าที่มือปืน (หลบหนี) และ 5.นายสุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่ ที่รับชำแหละรถยนต์ (จับแล้ว)
ส่วนผู้ที่รับผิดชอบรถยนต์กระบะของ กอ.รมน.จ.นราธิวาส ซึ่งมี น.อ.มนตรี โตประเสริฐ เป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์ เจ้าหน้าที่กำลังตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนคนที่มายืมรถยนต์กระบะของ กอ.รมน.จ.นราธิวาส ไปใช้คือ ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี อดีตนายวิกโยธิน ที่นำไปให้นายอลาวี อาแว เป็นคนขับก่อเหตุ โดยมีผู้โดยสารนั่งรวมกัน 4 คน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ คนที่ทำหน้าที่เป็นมือปืน 2 คน คือ ร.อ.วิโรจน์ กับนายธนภัทร วัฒนภิญโญ ซึ่งเป็นอดีตทหารเช่นกัน ส่วนนายยศกรนั่งโดยสารไปด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีหน้าที่รับผิดชอบส่วนใด