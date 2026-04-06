หลายหน่วยงานเร่งดับไฟป่าลุกลามภูเขา 3 ลูกใน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาพร้อมทำแนวกันขยายวงกว้าง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ภัยแล้งอากาศร้อนต้นเหตุไฟป่าลุกไหม้ขึ้นบนภูเขา 3 ลูกใน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลายหน่วยงานต้องเดินเท้าขึ้นเขากว่า 2 กิโลเมตรไปช่วยกันดับไฟ รวมทั้งสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ขยายวงกว้างมากขึ้น
วันนี้ (6 เม.ย.) ที่ จ.สงขลา หลังจากที่ต้องเจอปัญหาแล้งจัดและอากาศร้อนระอุทำให้เกิดไฟป่าลุกไหม้ขึ้นบนภูเขา ในพื้นที่บ้านทัพหลวง ม.1 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งลุกไหม้ขึ้นบนภูเขา 3 ลูก ที่อยู่ใกล้กันและลุกไหม้ต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว
ล่าสุด ร.ท.ณัฐภัทร มณีโชติ ผบ.ร้อย.ร.502 ได้สั่งการให้ทหารกองร้อยทหารราบ 5024 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 40 ร่วมกับปลัดประจำตำบลคูหา อส.ชคต.คูหา และ กำลังภาคประชาชนในพื้นที่บ้านทัพหลวง ม.1 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เดินเท้ากว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไปช่วยกันดับไฟป่าที่ลุกลามไปทั่วในพื้นที่ของบ้านทับหลวง รวมทั้งสร้างแนวกันไฟ บริเวณป่าภูเขาทางเข้าบ้านปลายเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหมู่บ้านย่อยของบ้านทัพหลวง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ขยายวงกว้างมากขึ้นลดความเสียหายทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ รวมทั้งพื้นที่สวนของชาวบ้าน และควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่ว
แต่การขึ้นไปดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งจากสภาพพื้นที่เดินเขาทั้งรกและชัน ยังไม่สามารถดับได้ เพราะเข้าไปได้แค่จุดที่เข้าถึงและยังคงมีการระดมเจ้าหน้าที่ทหาร อส. และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปร่วมดับไฟและสร้างกั้นแนวไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้