เรือประมงพาณิชย์ตรังเดือดร้อนหนักไร้ทางออกปัญหาน้ำมัน

ตรัง - เจ้าของเรืออวนล้อม “ชูสมบัติ” ใน อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังเครียดหนัก จากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นรายวัน และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหน จนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากและอาจต้องหยุดจับสัตว์น้ำ
วันนี้ (6 เม.ย.) นายเส็ม คนขยัน เจ้าของเรืออวนล้อม “ชูสมบัติ” อ.กันตัง จ.ตรัง บอกว่า ตนเองมีเรืออวนล้อม จำนวน 10 ลำ เป็นเรือแม่ 2 ลำ เรือปั่น 8 ลำ แต่ละเดือนใช้น้ำมันประมาณกว่า 40,000 ลิตร ตอนราคาลิตรละ 32-33 บาท ค่าน้ำมันตกเดือนละกว่า 1.3 ล้านบาท แต่พอตอนนี้น้ำมันเขียวราคาลิตรละ 37-38 บาท ทำให้ค่าน้ำมันจะพุ่งเป็นเดือนละกว่า 1.5 ล้านบาท
โดยล่าสุด ต้องยอมออกเรือไปจับสัตว์น้ำ เฉพาะเรือแม่เพียง 2 ลำ ด้วยน้ำมันเขียวในสต็อกที่เหลืออยู่เพียง 20,000 ลิตรสุดท้าย และเรือจะกลับเข้าฝั่งมาประมาณวันที่ 8-9 เมษายน หรือก่อนสงกรานต์ โดยทราบว่าทางคลังน้ำมันเขียวทางทะเลจะยังไม่สั่งน้ำมันเขียวล็อตใหม่ เนื่องจากสู้ราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งไปอยู่ที่ลิตรละกว่า 50 บาทไม่ได้
หลังจากนี้หากน้ำมันเขียวในทะเลหมดแล้ว ยังไม่ทราบจะจัดการกันอย่างไร ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้น้ำมันบนฝั่งระบบไหน ต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วย แต่ถ้าไม่ช่วยเรือก็หมดหนทางที่จะออกไปทำประมง หรือปั๊มน้ำมันบนฝั่งจะขายน้ำมันให้ครั้งละมากๆ หรือไม่ ตนเองทำเรืออวนล้อมมากว่า 20 ปี ไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำมันแพงขนาดนี้ ขนาดตอนสงครามรัสเซีย-ยูเครน น้ำมันเขียวอยู่ที่ประมาณลิตรละ 20 บาท ก็ไม่ได้กระทบมากนัก
“แต่ครั้งนี้กระทบหนัก เพราะน้ำมันขึ้นมาเป็นเท่าตัว แนวโน้มยังไม่รู้ว่าจะจบตอนไหน จบอย่างไร นี่ขนาดตนเองทำเอง ไม่ได้จ้างไต๋เรือ ยังหนักขนาดนี้ ถ้าคนที่จ้างไต๋ ยิ่งเดือดร้อนหนัก ส่วนราคาสัตว์น้ำยังเท่าเดิม ไม่ได้ปรับขึ้น ห่วงจะกระทบผู้บริโภค แถมยังต้องเผชิญกับปัญหาสัตว์น้ำจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดด้วย” เจ้าของเรืออวนล้อมชูสมบัติ กล่าว