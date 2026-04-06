ผู้ว่าฯสุราษฎร์เรียกประชุมด่วน ติดตามคดีกักตุนน้ำมัน ด้านพาณิชย์เครียดจัดต้องเข้าโรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าฯ สุราษฎร์เรียกประชุมติดตามคดีพาณิชย์แจ้งความดำเนินคดี บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม กักตุนน้ำมัน ด้านพาณิชย์จังหวัดเครียดจัดถึงขั้นป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล หลังถูกสั่งให้เป็นโจษก์แจ้งความดำเนินคดี
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (6 เม.ย. 69 ) ที่ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีคลังน้ำมัน โดยมี นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน หลังจากกรมธุรกิจพลังงาน ได้มีหนังสือถึงกรมการค้าภายใน มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร้องทุกข์ ตามคดีอาญาที่ 468/2569 ลง 4 เม.ย.69 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กับบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จนเป็นข่าวครึกโครมและช่วงเช้าที่ผ่านมาทาง บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด เปิดโต๊ะแถลงต่อสื่อมวลชน โต้กักตุนน้ำมัน ยืนยันบริษัททำถูกต้องและโปร่งใสพร้อมงัดหลักฐานสู้ โดยจะเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งนี้ (7 เม.ย.69)
โดยก่อนการประชุม นายจุมพฎ วรรณฉัตรศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้โทรศัพท์สายตรงถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ในขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุมแทน โดยตัวแทนอธิบายว่า ทุกอย่างดำเนินการไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง ด้าน พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากพล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ให้ติดตามคดีนี้ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในวันพรุ่งนี้ทางพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ได้เชิญผู้บริหารของ บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่างนี้ขั้นตอนตอนอยู่ในระหว่างการสืยสวนสอบสวน ทาง DSI ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษ