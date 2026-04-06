พบร่างไกด์ประจำเรือสปีดโบ๊ทระเบิด ถูกไฟคลอกติดอยู่ในเก๋งเรือที่จมใต้ทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พบร่างไกด์ ประจำเรือ สูญหายขณะเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ท ระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้ ถูกไฟคลอกติดอยู่ในเก๋งเรือ ที่จมลงใต้ทะเล
สำหรับความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ท เมื่อเวลา 10.55 น. วันนี้ (6 เม.ย.) ขณะจอดรอรับผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ท่าเทียบเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ถุกไฟลวกตามร่างกาย และ มีผู้สูญหาย 1 รายเป็นไกด์ประจำเรือ ซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าระงับเหตุเพื่อควบคุมเพลิง และช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และค้นหาร่างผู้สูญหาย
จนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดค้นหา จากมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ดำน้ำลงไปตรวจสอบภายในเรือลำที่เกิดเหตุ และ พบร่างของผู้สูญหายทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นาย นายคมเพชร หวานดี อายุ 23 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยร่างติดอยู่ภายในเก๋งเรือที่จมอยู่ในทะเล
ขณะที่พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว หลังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุร่วมกับ พฐ.แล้ว เบื้องต้นพบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งได้บรรทึกเหตุการณ์อย่างชัดเจน โดยพบว่าเรือได้เกิดระเบิดเสียดังสนั่นและมีไฟลุกไหม้ขึ้น โดยมีคนในเรือวิ่งหนีกันออกมาอย่างชุลมุล ก่อนที่จะมีคนที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุพยายามนำถังเคมีเข้าไปช่วยฉีดเพื่อสะกัดเพลิง แต่พบว่าเพลิงลุงไหม้อย่างหนัก และได้มีการลากเรือออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามการเกิดเหตุในครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากเครื่องยนต์ระเบิด จากนั้นได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยเรือลำดังกล่าวเป็นสปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์ ซึ่งเป็นของบริษัท one yach ing Phuket จำกัด ขณะเกิดเหตุระเบิดมีเพียงพนักงานของบริษัท ไม่มีนักท่องเที่ยว ซึ่งมีพนักงานได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 5 คน และ เสียชีวิต ส่วนเรือได้จมลงในทะเล อยู่ระหว่างกู้เรือ เพื่อนำไปตรวจหาสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป