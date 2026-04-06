ชาวบ้านเบตงตั้งคำถามแนวทางการแก้ปัญหาค่าครองชีพพุ่งสวนทางรายได้

ยะลา - ชาวอำเภอเบตง จ.ยะลา เผชิญกับค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นทุกวันสวนทางกับรายได้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนักไปทุกอาชีพ ด้านชาวบ้านตั้งคำถามถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ (6 เม.ย.) บรรยากาศที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.เบตง ถ.สุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา ยังคงมีประชาชนนำยานพาหนะมาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องตามปกติ ท่ามกลางเสียงบ่นสะท้อนถึงค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายรับ ทำให้หลายอาชีพต้องแบกภาระรับต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกๆวัน โดยราคาน้ำมันวันนี้ ดีเซลซุปเปอร์พาวเวอร์ ราคา 70.98 บาทต่อลิตร, ดีเซล ราคา 51.08 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.49 บาทต่อลิตร และเบนซิน ราคา 53.08 บาทต่อลิตร
ด้านผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง เปิดเผยว่า แม้งานจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันแบบก้าวกระโดด โดยการออกไปทำงานแต่ละครั้งต้องใช้น้ำมันไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร ทำให้รู้สึกกดดันเนื่องจากค่าแรงที่รับอยู่ยังคงเท่าเดิม ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนเงินเดือนแทบไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้ว
ขณะที่ประชาชนที่มาเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองออกไปซื้อของในตลาด พบสินค้าทุกอย่างมีแต่ปรับขึ้นราคา อย่างเช่นไข่ไก่เมื่อก่อนซื้อไข่ไก่แผงละ 130 กว่าบาทเบอร์ 2 ตอนนี้ตกแผงละ 136 บาทกว่าแล้ว ส่วนน้ำมันเมื่อก่อนเติมเต็มถังใส่รถจักรยานยนต์ประมาณ 100-90 บาท ตอนนี้เติมเต็มถัง 150 บาท ตอนนี้มันกระทบหมดทุกอย่าง ขอให้ราคาน้ำมันลดลงก็พอ และควบคุมสินค้าอุปโภค-บริโภค เพราะการทำงานวันละ 300 บาทก็ยังเท่าเดิม แต่ต้องนำเงินมาซื้อของที่ขึ้นราคาค่าใช้จ่ายเยอะมากจนไม่เหลือเงิน ส่วนคนที่รวยก็รวยไป ส่วนคนจนก็จนลง และขอร้องให้หยุดได้แล้ว บอกนายกฯอนุทินที่บอกว่าพวกเรารวยจนไม่ไหวแล้ว ไง ขอบอกนายกฯอนุทิน ว่าพอแล้วหยุดได้แล้วประชาชนไม่มีที่เก็บเงินแล้ว
ขณะที่ชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เปิดเผยว่า ปัจจุบันต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันอย่างหนัก เนื่องจากในกระบวนการทำงานต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการจัดการรดน้ำต้นทุเรียนและกล้าทุเรียน ซึ่งแต่ละวันใช้น้ำมันมากกว่า 10 ลิตร พยามยามใช้ให้พอ ขออย่างเดียวให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันลงหน่อยเพราะประชาชนไม่ไหวแล้วบ่นกันทั้งประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรกลับปรับตัวลดลง ส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก พร้อมฝากไปถึงนายกฯอนุทิน ตั้งคำถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ว่าจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้