วิกฤตน้ำมันแพง! อบจ.พัทลุงงดเก็บภาษีหน้าหัวจ่าย 3 เดือน ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน

พัทลุง - อบจ.พัทลุงประกาศงดเก็บภาษีหน้าหัวจ่ายลิตรละ 0.54 สตางค์เป็นเวลา 3 เดือน หลังราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
วันนี้ (6 เม.ย.) ที่ จ.พัทลุง จากสถานการณ์วิกฤติน้ำมันที่กำลังสูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเชล ที่ราคาแตะสูงขึ้น 51 บาทต่อลิตร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมข้างของเครื่องอุปโถคบริโภค ราคาขึ้นตาม ล่าสุด นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง เปิดเผยว่า อบจ.พัทลุงไม่นิ่งนอนใจ ได้ประชุมหารือกับนายก อบจ.ชุมพร ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ซึ่งแม้ว่ายังไม่มีมติออกมาจากที่ประชุม แต่เห็นว่าประชาชนเดือนร้อนเหมือนกันทุกจังหวัด และก็ต้องกลับมาดูตัวบทกฏหมายและระเบียบต่างๆ ว่า แต่ละจังหวัดราคาน้ำมันที่หัวจ่าย และภาษีที่ อบจ.ทุกจังหวัดได้รับลิตรละ 0.54 สตางค์เป็นอย่างไร โดยในส่วนของ อบจ.พัทลุงได้รับภาษีหัวจ่ายค่าน้ำมันตกอยู่ที่ เดือนละ 500,000 บาท
“อบจ.พัทลุงจะงดเก็บภาษีที่หัวจ่ายเป็นเวลา 3 เดือนก่อนและจะเฝ้าคิดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน และถ้าหากสงครามยังยืดเยื้อ แนวโน้มราคาน้ำมันยังพุ่งสูงขึ้นค่อยมาว่ากันอีกที เพราะถ้าหากประกาศงดเก็บภาษีรวดเดียวเป็นเวลาหลายเดือน พี่น้อง อบจ.ทุกจังหวัดก็จะเดือดร้อน เพราะได้ออกข้อบัญญัติไว้แล้ว”
นายก อบจ.พัทลุง กล่าวอีกว่า ปัญหาน้ำมันราคาแพงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชนแล้ว การทำงานของ อบจ.ก็มีปัญหากองช่าง อบจ.มีน้ำมันเชืัอเพลิงไม่พอใช้ แต่ละปีก็ตั้งไว้ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ตอนนี้เครื่องจักรกระจายทำงานอยู่ที่ อบจ.ส่วนหน้าทั้ง 3 เขต เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันไป จะหยุดช่วยเหลือประชาชนไม่ได้