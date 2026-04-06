ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดบริเวณอ่าวมะขาม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย และ 1 คน

ศูน์ข่าวภูเก็ต - ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือเอกชนแห่งหนึ่ง ท่าเรือน้ำลึกอ่าวมะขาม เจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาด 5 คน สูญหาย 1 คน ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
วันนี้ (6 เมษายน 2569) เวลาประมาณ 10.50 น. เกิดเหตุไฟไหม้เรือ สปีดโบ๊ท ขณะจอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือเอกชน ภายใน บริเวณท่าเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต โดยเพลิงได้ลุกไหม้ตัวเรืออย่างรวดเร็ว
ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ เ ขณะที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้นำเรือดับเพลิงของศูนย์ไข่มุกเข้าดำเนินการฉีดน้ำควบคุมเพลิง อย่างเร่งด่วน
จากการเข้าควบคุมสถานการณ์ ของเจ้าหน้าที่ ทำให้ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว โดยเพลิงไม่ลุกลามไปยังเรือลำอื่น จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเรือได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ถูกไฟลวกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตามมีรายงาน ว่าเหตุการณ๋ครั้งนี้มีผู้สูญหาย จำนวน 1 คน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าเรือลำดังกล่าว จอดเทียบท่า รอผู้โดยสารลงเรือ ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไม้ในครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร