“บริษัท พี.ซี” แถลงโต้ ถูกกล่าวหากักตุนน้ำมัน 2 ล้านลิตร ยันไม่ใช่เรื่องจริง ดำเนินทุกขั้นตอนถูกต้อง ส่วนเรื่องคดีไม่หนักใจ

สุราษฎร์ธานี -ผู้จัดการคลังน้ำมัน บริษัท พี.ซี ควงทีมกฎหมายแถลงข่าวชี้แจ้งข้อเท็จจริง ถูกกล่าวหากักตุนน้ำมัน 2 ล้านลิตร ย้ำ บริษัท ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ยินดีใshเข้าตรวจสอบ ส่วนคดีไม่หนักใจ พร้อมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน
เมื่อเวลา 09.00 น.(6 เม.ย.69) ที่ชั้น 3 อาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ท.จํานงค์ วิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนผู้บริหารบริษัท พี.ซี.สยามปิโตเลียม จำกัด นายวีระพันธ์ น้อยลัทธี ทนายความ พร้อมทีมกฎหมาย แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน กรณีถูกกล่าวหาว่า บริษัท พี.ซี.สยามปิ โตรเลียม จํากัด กักตุนน้ำมัน 2 ล้านลิตร โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ ในส่วนที่มีการแจ้งความดำเนินคดีนั้น ทางบริษัทไม่หนักใจ พร้อมนำพยานหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน
พ.ท.จํานงค์ วิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท กล่าวว่า ตนเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ขอแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน เพื่อยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสของการ ดําเนินงาน บริษัทฯภายใต้การควบคุมของกรมธุรกิจพลังงาน และยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันที่ปรากฏตามข่าว ซึ่งระบุว่ามีจํานวนประมาณ 2 ล้านลิตรนั้น เป็นน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ตามกระบวนการดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯได้จัดซื้อน้ำมันจากโรงกลั่น และ นํามาเก็บรักษาในคลัง เพื่อรอการจําหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนทางการค้ากับบริษัทฯ ตามระบบบัญชี ซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการรายงานข้อมูลตามแบบที่กําหนดครบถ้วนทุกประการ มิได้มีพฤติการณ์กักตุน สินค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใด
ประกอบกับในช่วงวันที่ 27–29 มีนาคม 2569 และวันที่ 1 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดําเนินการตรวจสอบคลังน้ำมันของ บริษัทฯ แล้ว โดยผลการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ถึงการกระทําอันเป็น ความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้จัดส่งเอกสารรายงานข้อเท็จจริงในการปฎิบัติตามข้อกำหนด ให้ทุกหน่วยงานรับทราบแล้ว
ในส่วนมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ. เมืองสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท พี.ซี สยามปิโตรเลียม จำกัด ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 25 (5) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อ จำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เหตุเกิด ระหว่างห้วงเดือน มีนาคม 2569 วันเวลาต่อเนื่องกัน
ทางบริษัทไม่มีความหนักใจ ได้มีการเตรียมข้อมูลพยานเอกสารที่ดำเนินถูกต้องตามกฎข้อบังคับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานทุกขั้นตอนไว้ชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน จึงไม่มีความหนักใจ
ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ในประเด็นที่ระบุว่าการตรวจค้นและเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยสําคัญนั้น หลายๆคนมองว่า ทางภาครัฐกำลังหาแพะมาแทนไอ้โม่งตัวจริง ใช่หรือไม่ พ.ท.จํานงค์ ตอบว่าเรื่องนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ ทางบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัดได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ประกอบกิจการด้านรับซื้อ จำหน่าย และจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้บริหารจัดการคลังน้ำมัน เฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ รับผิดชอบเท่านั้น
สำหรับประเด็นที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับการ “กักตุนน้ำมัน” นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า การดำเนินงานด้านการจัดเก็บและบริหารสต็อกน้ำมันของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการจัดส่งและสำรองน้ำมันตามปกติ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าแลภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยไม่มีนโยบายหรือพฤติการณ์ในการกักตุนสินค้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์แต่อย่างใด
บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการสต็อกน้ำมันที่สามารถตรวจสอบได้ มีการแยกเก็บอย่างชัดเจน และไม่มีการปะปนกับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้ กระบวนการรับเข้า-จ่ายออกน้ำมันยังคงดำเนินการตามปกติ โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงพร้อมสนับสนุนข้อมูล เอกสาร หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม