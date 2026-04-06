ประมงพื้นบ้านสตูลลมหายใจรวยริน ราคาน้ำมันพุ่งแบกทุนอ่วม

สตูล - กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล โอดถูกมรสุมค่าครองชีพและวิกฤติราคาพลังงานซัดกระหน่ำ กลายเป็นวงจรความยากจนที่ขยายวงกว้าง วอนรัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยด่วน
วันนี้ (6 เม.ย.) สถานการณ์ความเดือดร้อนของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ที่กำลังถูกมรสุมค่าครองชีพและวิกฤติราคาพลังงานซัดกระหน่ำอย่างหนัก จนส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนในครอบครัวเป็นลูกโซ่
นางสาวซีตีเราะ เส็นดากัน อายุ 44 ปี ชาวบ้านบ้านบากันเคย เปิดเผยว่า ชีวิตการออกเรือหาปลาซึ่งเป็นอาชีพที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่ยากลำบากที่สุด จากเดิมการออกเรือแต่ละครั้งจะมีต้นทุนรวมค่าอาหารและน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 700 บาท แต่ปัจจุบันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนดีดตัวไปอยู่ที่ 1,000 - 1,500 บาท ตามขนาดเรือ และหากออกเรือไปก็ไม่รู้จะได้ปลากลับมาหรือไม่
นางสาวซีตีเราะ กล่าวอีกว่า ในขณะที่สามีออกไปวางไซกั้ง ตนเองต้องรับจ้างแกะกั้งได้ค่าแรงวันละ 400 บาท ซึ่งเป็นรายได้ประทังชีวิตในวันที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นทุกอย่าง หากวันไหนเรือออกจากฝั่งไม่ได้ ไม่มีวัตถุดิบ หรือน้ำมันแพงจนสู้ไม่ไหว แรงงานแกะกั้งก็ขาดรายได้ตามไปด้วย กลายเป็นวงจรความยากจนที่ขยายวงกว้าง
แม้ช่วงมรสุมจะมีกั้งชุกชุม ทำให้บางวันสามารถสร้างรายได้ 2,000 - 3,000 บาท แต่เมื่อหักลบกลบหนี้กับต้นทุนที่สูงขึ้นและวันที่ขาดทุนเพราะหาปลาไม่ได้ รายได้สุทธิที่เหลือกลับไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูกและครอบครัว
ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตันหยงโป ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเรื่องราคาน้ำมันสำหรับประมงพื้นบ้านโดยด่วน เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกำไรขาดทุน แต่มันคือการรักษาลมหายใจของอาชีพที่เป็นรากเหง้าของชุมชน ไม่ให้สูญหายไปกับคลื่นยักษ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้