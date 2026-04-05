ชาวสวนพังงา อ่วมเพลิงไหม้ สวนปาล์ม – มะพร้าว เสียหายกว่า 50 ไร่ เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง

พังงา - ชาวสวนพังงา อ่วมเพลิงไหม้ สวนปาล์ม - มะพร้าว ลามพื้นที่กว่า 50 ไร่ เจ้าหน้าที่เร่งระดมรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ หวั่นกระทบย่านโรงแรม รีสอร์ท บ้านเรือนประชาชน
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จ.พังงา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่สวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งที่พักอาศัยและย่านการท่องเที่ยวสำคัญใน หมู่ 7 บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
หลังรับแจ้ง นายธงชัย กันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุทันที
ในที่เกิดเหตุพบเปลวไฟกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและกระแสลมพัดแรง ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามยอดมะพร้าวและป่าหญ้าแห้ง ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า 50 ไร่ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ประชิดกับเขตโรงแรม รีสอร์ท และบ้านเรือนของประชาชน ในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อทำแนวกันไฟ ไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เขตสิ่งปลูกสร้าง
อย่างไรก็ตามการควบคุมเพลิง เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเข้าสกัดเพลิง เนื่องจากมีควันไฟหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณ หลังจากใช้เวลาฉีดน้ำควบคุมอยู่นานจึงสามารถจำกัดวงของเพลิงไว้ได้ในวงแคบ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้อย่างหวุดหวิด
โดยซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงในพื้นที่ไว้เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้งนี้