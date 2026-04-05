ผนึกกำลัง บุกค้น 2 จุด ทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ ในภาคใต้

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจสุราษฎร์ธานี สนธิกำลัง ตร.ในพื้นที่ สาธารณสุข บุกตรวจค้น 2 จุด ทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ ส่งขายในพื้นที่ภาคใต้ ยึดของกลางได้เพียบ ทั้งบรรจุขวด และ สารเคมีตั้งต้น
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งผลิตยาแก้ไอผิดกฎหมายรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยการสนธิกำลังร่วมกันระหว่าง ชุดสืบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี, ชุดสืบสวนภาค 8, ชุดสืบสวน สภ.ขุนทะเล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญจำนวน 2 จุด หลังจากสืบทราบว่าเป็นแหล่งลักลอบผลิตและบรรจุยาแก้ไอส่งออกจำหน่ายทั่วพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
จุดที่ 1 (แหล่งผลิต): บริเวณริมบึงขุนทะเล พบเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับผสมและผลิตตัวยาแก้ไอ จุดที่ 2 (แหล่งบรรจุขวด): ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เป็นสถานที่บรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดและเตรียมกระจายสินค้า ผลการตรวจค้นทั้ง 2 จุด เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ยาแก้ไอ บรรจุขวดพร้อมจำหน่ายจำนวนมาก เครื่องจักรโรงงาน ขนาดใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุ สารเคมีตั้งต้น สำหรับผลิตจำนวนมาก Glucose syrup จำนวน 73 ถัง Ammonium chloride ขนาด 25 กก.จำนวน 6 กระสอบ
ยาแก้ไอจำนวน 43 ลังๆ ละ 100 ขวด ขวดเปล่า 8 ถุง ถุงละประมาณ 1,000 ขวด ประมาณ 7,000 ขวด เครื่องจักรใช้สำหรับผสมและต้มยา พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในเพื่อนำตัวไปสอบสวนขยายผลหาเจ้าของตัวจริงและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป