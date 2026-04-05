สมาคมศิลป์ภูเก็ต /อบจ.ภูเก็ต มอบ 3 ประติมากรรมถาวร “มรดกศิลป์ภูเก็ต 2025” ให้ ทน.ภูเก็ต ดันสู่ฮับท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –สมาคมศิลป์ภูเก็ต - อบจ.ภูเก็ต มอบประติมากรรม 3 ชิ้น ภายใต้โครงการ “มรดกศิลป์ภูเก็ต 2025” ให้ ทน.ภูเก็ต ยกระดับภูเก็ตสู่ “World Art & Culture Tourism Destination” ปักหมุดปลายสะพานหินเป็นแลนด์มาร์กของนักท่องเที่ยว
วันนี้ ( 5 เมษายน 2569) ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอัญชลี เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต เป็นประธาน ส่งมอบประติมากรรมถาวร 3 ชิ้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการ “มรดกศิลป์ภูเก็ต 2025” ให้เทศบาลนครภูเก็ต และมี นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ โดยมี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงดนตรีจากวง Orchestra “Youth Wing” ตามด้วยการแสดงชุด “ภูเก็ตเมืองงาม” การแสดง Performance โดยทีมไลน์แดนซ์ครูกบ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย สร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีชีวิตชีวา
หลังจากนั้นได้มีการส่งมอบประติมากรรมถาวร จำนวน 3 ชิ้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ให้กับเทศบาลนครภูเก็ต แก่ ประติมากรรม DHEVEENA (เดวีน่า) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจาก นางอัญชลี วานิช เทพบุตร จำนวน 2 ล้านบาท เป็นผลงานประติมากรรม ที่ผสมผสานรูปลักษณ์ของมนุษย์กับปลาสิงห์โต หมายถึงเทวีแห่งท้องทะเล ผู้พิทักษ์และ ปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทางทะเล รูปทรงที่พลิ้วไหวสะท้อนถึงความงดงาม อ่อนช้อย และ พลังชีวิตอันไม่สิ้นสุดของท้องทะเล ผลงานชิ้นนี้จึงมิใช่เพียงศิลปกรรม หากยังเป็สัญลักษณ์ของการตระหนักรู้และ มุ่งหวังให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ผลงานชิ้นที่ 2 “เขาวงกตหมายเลข 2 (Rabyrinth#2)” ซึ่งผลงานของ อ.ปิตุพงษ์ เชาวกุล "THE LABYRINTH#2" "เขาวงกตโปร่งแสง" เป็นแนวคิดเรื่อง "การหลบซ่อน" หรือ "การค้นหาซึ่งกันและกัน" ดดยผลงานชื้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท จากเมอร์ลินกรุ๊ป
และชิ้นที่ 3 คือ Richest Roller ความมั่งคั่งอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งเป็นผลงานของ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่สะท้อนแนวคิดเรื่องความรุ่งเรือง ความงดงาม และความยั่งยืนของชุมชน ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
สำหรับผลงานทั้ง 3 ชิ้น เป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในงาน มหกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 Thailand Biennale Phuket 2025 เพื่อพลิกโฉมภูเก็ตสู่เมืองศิลปะโลก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 30 เมษายน 2569 โดยงานดังกล่าวจะมีการสร้างผลงานศิลปะหลายชิ้นงาน และจัดแสดงตามจุดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 5 เดือน แต่ มีงานประติมากรรม 3 ชิ้นงาน เป็นประติมากรรมถาวร ติดตั้งในพื้นที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อดึงดูดทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย ซึ่งผลงานประติมากรรมถาวรทั้ง 3 ชิ้น ซึ่งเป็นประติมากรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินมากขึ้นและกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง
นายเรวัต อารีรอบ ระบุว่า การลงทุนด้านศิลปะไม่ใช่เพียงความสวยงาม แต่เป็น “การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์” ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเมือง
ขณะที่ นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะผู้รับมอบประติมากรรมถาวร ได้กล่าวถึงแนวทางการดูแลรักษามรดกศิลป์ของเมืองให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ว่า ขอบคุณทุกหน่วยงาน หลังจากรับมอบ จะดูแลรักษาประติมากรรมดังกล่าว เป็นอย่างดี เพราะเป็นผลงานศิลปะที่สามารถทำให้ปลายแหลมสะพานหินเป็นจุดเช็คอิน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมา
ด้าน นางอัญชลี เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต กล่าวว่า การขับเคลื่อนภูเก็ตไปสู่ “เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์” หรือ “World Art & Culture Tourism Destination” เป็นผลลัพธ์ของพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เชื่อมั่นว่าศิลปะสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงเมืองได้ โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของศิลปิน ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
“ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองด้วยศิลปะ โดยเฉพาะ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสมาคมศิลป์ภูเก็ต องค์กรภาคเอกชนภูเก็ตทั้ง 8 องค์กร รวมถึงศิลปินภูเก็ตที่ร่วมกันวางแผนและสนับสนุนงบประมาณ รวมไปถึง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง”
นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ งาน Thailand Biennale, Phuket 2025 และ อาจารย์อริญชย์ รุ่งแจ้ง ที่สนับสนุนการประสานงานกับศิลปินเบียนนาเล่ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์ประติมากรรมถาวร รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ที่สนับสนุนงบประมาณและพื้นที่ พร้อมเป็นเจ้าภาพดูแลผลงานศิลปะของเมือง
“ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยพลังของเมือง พลังของผู้คน และพลังแห่งความปรารถนาดีต่อภูเก็ต จะก่อให้เกิด ‘ห้วงเวลาอัศจรรย์ของภูเก็ต’ และนำพาเมืองไปสู่การเป็น World Art & Culture Tourism Destination ได้ในที่สุด” นางอัญชลี กล่าว
ทั้งนี้ พิธีส่งมอบประติมากรรมในครั้งนี้นับเป็นต้นแบบของความร่วมมือในการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไป