อบจ.สงขลา จัดใหญ่ “Songkhla Songkran Festival 2026” สาดความสนุก 4 อำเภอ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลาเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวเต็มสูบ เปิดตัวงาน “Songkhla Songkran Festival 2026” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายความสนุกครอบคลุม 4 พื้นที่หลัก หวังฟื้นเศรษฐกิจหลังอุทกภัย คาดเงินสะพัดกว่า 700 ล้านบาท
วันนี้ (5 เม.ย.) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำทีมแถลงข่าวจัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ “Songkhla Songkran Festival (SSF) 2026” ภายใต้นโยบายเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับ “ซอฟต์พาวเวอร์” ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญในช่วงเทศกาล โดยปีนี้ อบจ.สงขลา ได้กระจายการจัดงานไปยัง 4 อำเภอสำคัญ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา และอำเภอสทิงพระ เพื่อสร้างความคึกคักทั่วทั้งจังหวัด พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบครบมิติ ทั้งความบันเทิงและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
นายสุพิศ เปิดเผยว่า ไฮไลต์สำคัญในการจัดงานครั้งนี้อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ ในชื่องาน “Songkhla Fantasia Splash Songkran Festival@เขต 8” ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. บนพื้นที่บริเวณสี่แยก สัจจกุล ถนนราษฎร์อุทิศ (เขต 8) ซึ่งจะมีทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Modern Dog, Yonia, Purpech, โต้ว ทูพี, วง Mean และ เอท วิทวัส พร้อมปาร์ตี้โฟม และระบบแสง สี เสียง จัดเต็ม คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท
ขณะที่ นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า หาดใหญ่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง ททท. ได้ประสานงานกับสำนักงานในต่างประเทศ อาทิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อส่งเสริมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล พร้อมยืนยันความพร้อมด้านการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก การเดินทาง และเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงาน “Songkhla Songkran Festival 2026” จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดสงขลาในฐานะเมืองท่องเที่ยวเทศกาลระดับภูมิภาค พร้อมสร้างความประทับใจและกระแสการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในอนาคต