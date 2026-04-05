ราคาพืชผักและอาหารทะเลที่ตลาดพลาซ่าพุ่งไม่หยุดตามราคาน้ำมัน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ราคาพืชผักและอาหารทะเลที่ตลาดสดพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแตงกวาพุ่งแตะ 250 บาท
วันนี้ (5 เม.ย.) ผลพวงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน จากการลงพื้นที่สำรวจตลาดราคาสินค้า เช่น ตลาดสดพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่าราคาพืชผักและอาหารทะเลทุกอย่างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แตงกวา ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม จากปกติราคาถุงละ 140-150 บาท ปรับขึ้นเป็นถุงละ 250 บาท ส่วนหมูสามชั้นปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 160 บาท เป็น 180 บาท รวมถึงอาหารทะเลสด เช่น หมึก จากกิโลกรัมละ 180 เป็น 200 บาท
แต่ว่าในส่วนของผักปรับขึ้นเฉพาะที่ส่งมาจากจังหวัดทางภาคกลางที่ต้องบวกราคาขนส่งเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นผักในพื้นที่ จ.สงขลา ราคายังไม่ขยับขึ้น
แม่ค้าตลาดสดพลาซ่าบอกว่า ราคาพืชผักและอาหารทะเลยังไม่นิ่งและมีโอกาสปรับขึ้นอีกหากราคาน้ำมันยังปรับขึ้นไม่หยุด