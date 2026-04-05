จนท.รวมเพิ่มอีก 1 ราย กลุ่มคนร้ายลอบยิง สส.กมลศักดิ์ สารภาพเป็นคนขับรถยนต์

นราธิวาส - จนท.ชุดคลี่คลายตดีรวมเพิ่มอีก 1 ราย กลุ่มคนร้ายลอบยิง สส.กมลศักดิ์ รวมเป็น 3 ราย เหลืออีก 1 คนที่กำลังหลบหนีอยู่ สอบเค้นสารภาพเป็นผู้ขับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
วันนี้ (5 เม.ย.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นยานพาหนะ ที่มีการระบุว่า เป็นรถยนต์ของสังกัด กอ.รมน.จ.นราธิวาส และใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงรถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เหตุเกิดที่หน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ คนขับ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ ตำรวจติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีสามารถจับกุมตัว นายอลาวี อาแว อายุ 24 ปี ที่ถูกออกหมายจับ ป วิ อาญา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 69 ได้เพิ่มเติมอีก 1 คน จาก 4 คน ขณะหลบหนีไปที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัว 2 พ่อลูกได้ 2 คน คือ นายสมพร ลังเดช อดีตนาวิกโยธิน และนายยศกร ลังเดช และเหลือเพียงอีก 1 คน คือ นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ที่ยังคงหลบหนี
ทั้งนี้ชุดคลี่คลายคดีได้ควบคุมตัว นายอลาวี ไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่ง จนให้การรับสารภาพว่า เป็นคนทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะคันก่อเหตุให้คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงรถยนต์ที่ นายกมลศักดิ์ สส.นราธิวาส นั่งโดยสารมา รวมทั้งให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี จนเจ้าหน้าที่สามารถปะติดปะต่อทราบถึงผู้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้มีจำนวนกี่คนและใครบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงจะเสียรูปคดี รวมไปถึงการขยายผลถึงผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมด อาทิ บุคคลนำรถยนต์ก่อเหตุไปให้อู่ทำการชำแหละชิ้นส่วน
โดยจิ๊กซอร์สำคัญ คือ นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับ รวมไปถึงอดีตจ่าทหารเรืออีก 1 คน ที่ยังไม่มีหมายจับ หากเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวบุคคลทั้ง 2 ได้ ก็จะทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คน ใครทำหน้าที่รับผิดชอบอะไร และยานพาหนะหรือรถยนต์กระบะ 4 ประตู ที่ถูกอ้างว่าเป็นของสังกัด กอ.รมน.จ.นราธิวาส ใครเป็นคนให้ลืมและรับมอบรถจากใครก่อนนำไปใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีจะสามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าจ้าง ให้ลอบยิง นายกมลศักดิ์ สส.นราธิวาส ในครั้งนี้
ทั้งนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้สอบสวนขยายผล นายอลาวี แล้วเสร็จ ได้ส่งตัว นายอลาวี ให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว