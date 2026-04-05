ฉก.ทพ.48 เข้าตรวจ จยย.ต้องสงสัยถูกทิ้งที่เจาะไอร้อง พบเชื่อมโยงเหตุความสงบหลายคดี

นราธิวาส - ฉก.ทพ.48 เข้าตรวจสอบ จยย.ต้องสงสัยถูกทิ้งในพื้นที่เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พบเป็นรถถูกโจรกรรม เชื่อมโยงเหตุความไม่สงบในพื้นที่หลายคดี
วันนี้ (5 เม.ย.) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย บริเวณป่าสวนยางพาราทางขึ้นเทือกเขาตะเว บ้านไอปาแย หมู่ที่ 8 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ จำนวน 1 คัน จอดทิ้งไว้ในพื้นที่เปลี่ยว
จากการตรวจสอบพบว่า ป้ายทะเบียนที่ติดอยู่เป็นของรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง ซึ่งเคยมีการแจ้งหายไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่การตรวจสอบเลขตัวรถ พบตรงกับรถจักรยานยนต์รุ่นเวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ ปี 2554 ซึ่งถูกลักขโมยจากพื้นที่ตำบลบูกิต อ.เจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2567
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพรถไม่พบการดัดแปลงหรือประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบและเหตุการณ์ก่อกวนในพื้นที่รวม 4 เหตุการณ์
เบื้องต้น สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่เคยใช้รถจักรยานคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย