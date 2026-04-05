สนุกต่อเนื่อง! ชวนเที่ยวงาน “Songkhla Songkran Festival 2026 @หาดมหาราช” 15-16 เม.ย.นี้

ชาวสงขลาเตรียสมาร่วมความสนุกอย่างต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กับงาน “Songkhla Songkran Festival (SSF) วันไหลสทิงพระ 2026 @หาดมหาราช” ที่จะชวนทุกคนมาปลดปล่อยความมันส์ริมชายหาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-00.00 น. โดยภายในงานจัดเต็มความบันเทิงทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินต่าง ๆ อาทิ The Gasoline, แน๊ท ราเชนทร์, วงขิงซอย และ WONDER FRAME พร้อมดีเจและเอ็มซีที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้ง 2 วัน พร้อมบรรยากาศเล่นน้ำคลายร้อนแบบจุใจ มาร่วมสัมผัสวันไหลเทศกาลสงกรานต์สุดคึกคักของสงขลา