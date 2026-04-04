ภูเก็ตเบ่งบาน! Phuket Peranakan Festival 2026 ยกระดับศิลป์เพอรานากันสู่เวทีโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตจัดงาน Phuket Peranakan Festival 2026 ต่อเนื่องปีที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “BLOOM” สื่อถึงการผลิบานของศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์เพอรานากันที่งดงาม ผสานความร่วมสมัย สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
วันนี้ ( 4 เม.ย.69 ) บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต สมาคมเพอรานากันประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรม และเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมจัดงาน Phuket Peranakan Festival 2026 ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “BLOOM – ดอกเหมยแห่งศิลป์เพอรานากัน ผลิบานตระการตา” สะท้อนการเติบโตและการยกระดับอัตลักษณ์ “บาบ๋า-ย่าหยา” สู่เวทีนานาชาติ โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานที่ปรึกษา สมาคมเพอรานากันประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าอย่างคึกคัก
งาน Phuket Peranakan Festival 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 เมษายน 2569 มุ่งสู่การเป็น “Festival Destination” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายในงานเริ่มต้นด้วยขบวน Grand Parade นานาชาติ ภายใต้ธีม “BLOOM” จากกว่า 8 ประเทศ กว่า 20 ขบวน เริ่มขบวนจากลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ต และแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง สร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะมาจบขบวนที่แยกชาร์เตอร์ด แลนด์มาร์กยอดฮิตของเมืองภูเก็ต ก่อนพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพอรานากันผสานความร่วมสมัย จากคณะแสดงจากนานาประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานในค่ำคืนดังกล่าว คือการแสดงพิเศษจาก “กระแต KT-KRATAE” ศิลปินชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างสีสันและความคึกคักให้กับงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่คึกคักและน่าประทับใจ
งาน Phuket Peranakan Festival 2026 เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
ปีนี้ Phuket Peranakan Festival 2026 สร้างมิติใหม่ของงานเทศกาลต่อยอดแนวคิด BLOOM ของงานเทศกาล ด้วยการเชื้อเชิญคณะแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนานาชาติเต็มรูปแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (cross culture) จากอารยะประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์-อินเดีย, เวียดนาม, จีน และเกาหลี
นอกเหนือจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงการนำเสนอแบบวัฒนธรรมตะวันตกด้วยการแสดงขบวนพาเหรดปี่สก็อต เปิดหัวขบวนพาเหรด และนี่คือเป้าหมายสำคัญสู่การใช้เครื่องของงานเทศกาลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน ที่เกิดจากรากเหง้าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริง
สู่เวทีระดับโลกของวัฒนธรรมเพอรานากัน Phuket Peranakan Festival ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สะท้อนพลัง Soft Power ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)