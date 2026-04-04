อบจ.ยะลาเดินหน้าจัดกิจกรรม Hot Spring Chill Market ในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง

ยะลา - อบจ.ยะลาพลิกเกมรับมือวิกฤตพลังงานโลก เดินหน้าจัดกิจกรรม Hot Spring Chill Market ในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
วานนี้ (3 เม.ย.) ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Hot Spring Chill Market เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซีนเข้าร่วม
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า อบจ.ยะลาพลิกเกมรับมือวิกฤตพลังงานโลก เดินหน้าปรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้ระดับท้องถิ่น จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย มีคำขวัญคือ "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเบตง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ในวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งผสมผสานกลมกลืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเบตงยังสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้านที่โดดเด่นและสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในด้านศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขนงต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ให้ความสำคัญในมิติด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดกิจกกรมในวันนี้ป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับรากหญ้า สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรกในปี 2567 ใช้ชื่อว่า Hot Spring Night Market ซึ่งจัดในรูปแบบตลาดนัดกลางคืน และได้รับการตอบรับที่ดีมากเกินความคาดหมาย ส่งผลให้ในปี 2569 ขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมจากเดิม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น Hot Spring Chill Market เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศผ่อนคลายในการมาท่องเที่ยวใช้เวลาพักผ่อนที่บ่อน้ำร้อนเบตงแห่งนี้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในห้วงเวลากลางวันได้มีการจับจ่ายซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม
ตลาดนัดบ่อน้ำร้อน Hot Spring Chill Market กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3- 5 เมษายน และ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 เป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและอาหาร มีพื้นที่กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก อีกทั้งมีวงคนตรือคูสติกบรรเลงสด ในช่วงพลบค่ำจากนักเรียนและเยาวชนอำเภอเบตง จึงเป็นกิจกรรมสำหรับคนทุกเพศทุกวัย