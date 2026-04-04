เด็กหญิงชาวพัทลุงถูกยิงบาดเจ็บหลังนั่งรถผ่านจุดที่กลุ่มวัยรุ่นชอบมาประลองปืนกัน

พัทลุง - เด็กหญิงวัย 15 ปี พร้อมพี่และเพื่อนขี่จักรยานยนต์ 2 คัน 6 คนถูกระสุนปริศนายิงเข้าสะโพกเจ็บ ตำรวจคาดไม่มีมูลเหตุความขัดแย้ง พบก่อนหน้านี้ กลุ่มวัยรุ่นชอบมาประลองยิงปืนบ่อยครั้ง
วานนี้ (3 เม.ย.) เวลา 21.00 น. ตำรวจ สภ.กงหรา จ.พัทลุง รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรพัทลุงว่า มีเด็กผู้หญิงอายุ 15 ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่ง ร.พ.พัทลุง เหตุเกิดบริเวณถนนสายชะรัด–นาท่อม ท้องที่ ม.4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ ตรงถนนริมคลองสะพานลำเบ็ดไปออกบ้านควนดินสอ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.ตกอยู่ 2 ปลอก และกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งาน 1 นัด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ พฐ.พัทลุงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อเด็กหญิง กัลธิดา เรืองชูชาติ อายุ 15 ปี มีร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าสะโพกด้านซ้าย อาการปลอดภัย
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน พร้อมด้วยพี่สาว พี่เขย และเพื่อนรวม ทั้งหมด 6 คน เพื่อไปทานหมาล่ากันในพื้นที่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ห่างจากบ้าน ราว 20 ก.ม. มาถึงที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด แต่ไม่ทราบว่ามาจากไหน เลยจอดรถกันดูว่าใครโดนยิงบ้าง พบ ดญ.กัลธิดาถูกยิงเข้าโตรงสะโพกดังกล่าว เนื่องจากเป็นคนนั่งซ้อนท้ายสุด จากการสอบถามพี่และเพื่อนที่มาด้วยกันต่างบอกเป็นเสียงเดียวว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร และตอนเกิดเหตุไม่เห็นใครขับรถตามมาเลย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า เหตุดังกล่าวน่าจะไม่มีมูลเหตุความขัดแย้ง เนื่องจากในจุดที่มีการยิงปืนนั้นเป็นจุดมือ โดยก่อนหน้านี้พบกลุ่มวัยรุ่นชอบขับรถแล้วมาประลองยิงปืนบ่อยครั้งจนสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านข้างเคียง ครั้งนี้ก็เช่นกันชาวบ้านเห็นกลุ่มวัยรุ่นขับรถมา 2 คัน ก่อนเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด จนมาทราบว่ามีผู้ถูกกระสุนจนได้รับเจ็บขณะขับรถผ่านจุดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวน พร้อมทั้งเร่งนำกระสุนปืนไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของผู้ได เพราะอาวุธปืนขนาด 9 มม. ส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนที่ทางราชการออกให้ ก่อนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป