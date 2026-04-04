ชวนเที่ยว “มหาสงกรานต์นางดาน” หนึ่งเดียวในโลกที่นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - “มหาสงกรานต์นางดาน” มหาสงกรานต์หนึ่งเดียวในโลกที่นครศรีธรรมราช รากเหง้าจากพราหมณ์-ฮินดู สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นายกเล็กเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวภาคใต้ทะลัก-เมืองคอนมากสุด
วานนี้ (3 เม.ย.) ที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้บริหารทุกส่วนงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดเวทีแถลงข่าวการจัดเทศกาลมหาสงกรานต์นางดานนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่รากเหง้าจากพราหมณ์-ฮินดู ที่มีอิทธิพลก่อนพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองสู่คาบสมุทรทะเลใต้ และมีการสืบทอดมหาสงกรานต์โบราณนี้หลงเหลือเพียงทีเดียวในโลกคือนครศรีธรรมราชเท่านั้น
นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระบุว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่เมื่อดูตัวเลขนักท่องเที่ยวในภาคใต้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมสูงถึง 8.9 แสนคน ในจำนวนนี้มาที่นครศรีธรรมราชมากที่สุด มหาสงกรานต์นางดานนครศรีธรรมราช ถือเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่วิถีเก่าแก่ของพิธีกรรมฮินดูพราหมณ์ยังหลงเหลืออยู่ที่นี่ มีการสืบทอดมายาวนาน เราจึงใช้โอกาสที่เรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสำคัญนี้
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสำคัญเช่นการอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์องค์ 1 ใน 3 ของประเทศไทยให้สรงน้ำถึง 2 วัน จากเดิมแค่ 1 วัน เ การปิดถนนราชดำเนิน ติดตั้งอุโมงค์น้ำมหามงคลจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งของนครศรีธรรมราช ที่มีส่วนในมหาพิธีสำคัญของประเทศไทยมาแต่โบราณ
สำหรับพิธีแห่นางดานเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งมีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราช หรือเมื่อราว พ.ศ. 1200 โดยเป็นงานประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และหลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในโลก เพื่อบูชาเทพบริวารในคติพราหมณ์ เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์, แผ่นที่สองรูปพระแม่ธรณี และแผ่นที่สามคือรูปพระนางคงคา จะมารรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงช้า ในช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ ตามความเชื่อการเสด็จลงมาของพระอิศวรจะต้องเสด็จลงมาในเดือนอ้ายซึ่งเป็นปีใหม่ของฮินดู-พราหมณ์ ปัจจุบัน
ประเพณีแห่นางดาน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี โดยมีขบวนแห่นางดาน และการโล้ชิงช้า และกิจกรรมสำคัญมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2569 วันที่ 11 เมษายน 2569 จะมีพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรตามพรลิงค์, พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลหลักเมือง และหอพระสูง ,วันที่ 12 เมษายน 2569 พิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง ที่รวมความศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำสำคัญทั่วจังหวัด
วันที่ 13-14 เมษายน 2569 พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และในวันที่ 14 เมษายน 2569 มีขบวนแห่นางดาน อลังการเมืองนคร ณ หอพระอิศวร มุ่งสู่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และการแสดงแสง สี เสียง นางดาน อลังการเมืองนคร THE ONLY IN THAILAND