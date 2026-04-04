เปิดฉากมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 38 คาดเงินสะพัดซื้อขายนกทะลุ 50 ล้านบาท

ยะลา - เปิดฉากมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 38 เซียนนกไทย-เทศนำนกเขาร่วมประชันลดลง แต่เซียนนกยันไม่ทิ้งวงการ ชูเสน่ห์ 38 ปี แห่งสายสัมพันธ์ ด้านนายกฯ เผยแม้พิษน้ำมันแพง แต่คาดว่ายอดเงินสะพัดซื้อขายนกทะลุ 50 ล้านบาท
วันนี้ (4 เม.ย.) ที่บริเวณสนามนกเขา สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพี่น้องชาวชวาวงศ์ ทั้งจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ที่นำสุดยอดนกเขาชวาเดินทางมาร่วมประชันเสียงกันอย่างคึกคัก
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานในปีนี้ว่า บรรยากาศอาจจะดูเงียบลงไปบ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอดีต เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงนกในพื้นที่ห่างไกลต้องคำนึงถึงต้นทุนการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรฐานของสนามระดับอาเซียน กลุ่มนกเขาชวามูลค่าสูงและนกเกรดพรีเมียมระดับแชมป์จากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงจากกรุงเทพฯ และภาคเหนือของไทย ก็ยังคงเดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นเช่นเดิม
"ก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดการแข่งขันซึ่งเปรียบเสมือนการวอร์มอัพซ้อมใหญ่ไปแล้ว วันนี้จึงเป็นเวทีประชันของจริง ผมยังเชื่อมั่นว่าตลาดการซื้อขายนกเขาชวา โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศจะยังคงคึกคัก เพราะราคานกไม่ได้ตกลงตามสภาวะเศรษฐกิจ คาดว่าเม็ดเงินที่จะสะพัดหลังจากการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้น น่าจะไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว
ทางด้านผู้เข้าร่วมแข่งขันอย่าง จ่าเลาะ บุดี เซียนนกที่ผูกพันกับสนามยะลามายาวนานถึง 38 ปี ให้ความเห็นพ้องว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันจะทำให้ผู้ร่วมงานบางตาลงไปบ้าง แต่สำหรับคนรักนกแล้ว การได้มาร่วมงานคือการหาความสุขและพบปะสังสรรค์ในสังคมชาวชวาวงศ์ ซึ่งมนต์เสน่ห์ของสนามยะลาที่เป็นสนามใหญ่ที่สุดในอาเซียนยังคงดึงดูดเซียนนกได้เสมอ
นายแอ ปิยา เซียนนกจากอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ยอมรับว่าปัญหาน้ำมันแพงทำให้หลายคนปรับตัว ลดวันเดินทางลงเหลือเพียงวันเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ถึงกระนั้น เซียนนกต่างก็ยังคงนำนกคู่ใจมาร่วมสนับสนุนงานเพื่อไม่ให้ขาดสีสัน แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของวงการนกเขาชวาเสียงที่ไม่เคยเสื่อมคลาย