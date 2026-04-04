เจ้าของอู่รับสารภาพอดีตนาวิกโยธินสั่งให้ชำแหละซากรถที่ใช้ก่อเหตุยิง ส.ส.นราธิวาส

นราธิวาส - ผบช.ภ.9 เผยคดียิง ส.ส.นราธิวาส ออกหมาย ป.วิอาญาแล้ว 4 คน จับแล้ว 2 ยังตามตัวอีก 2 ราย เจ้าของอู่รับสารภาพ อดีตนาวิกโยธินให้ชำแหละซากรถที่ใช้ก่อเหตุ ปัดไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุยิงนายกมลศักดิ์
วันนี้ (4 เม.ย.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์กระบะสีขาว 4 ประตูเป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อายุ 59 ปี ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ หน้าบ้านพัก เมื่อวันที่ 20 มี.ค.
พลตำรวจโทปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดเผยว่า ได้ออกหมายจับ ป. วิอาญา ผู้ต้องหายิง สส. กมลศักดิ์ แล้ว 4 คน เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 69 คือนายอลาวี อาแว นายธนภัทร วัฒนภิญโญ นายสมพร ลังเดช อดีตนายวิกโยธิน และนายยศกร ลังเดช บุตรชาย และได้นำตัว 2 พ่อลูกที่จับกุมตัว จากศูนย์ซักถามมาสอบสวนตามกระบวนการคดีอาญา และกำลังติดตามตัวอีก 2 คนที่ยังหลบหนี
ด้านเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้เปิดเผยถึงการสอบสวนเจ้าของอู่รถยนต์ ที่ได้ชำแหละรถยนต์กระบะ 4 ประตู ที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุยิงนายกมลศักดิ์ ว่า จากการสอบสวนเจ้าของอู่ซึ่งรู้จักกันในนามนายสุนทร ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุยิงนายกมลศักดิ์ แต่ยอมรับว่าได้ชำแหละรถยนต์ 4 ประตู สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโว จากการติดต่อของหนึ่งในกลุ่มมือปืน ที่เป็นอดีตทหารนาวิกโยธิน โดยมีชาย 2 คนนำรถมาในคืนเกิดเหตุ แล้วให้นายสุนทรเจ้าของอู่ไปส่งที่บ้านของอดีตทหารนาวิกโยธิน ซึ่งนายสุนทรเจ้าของอู่มารู้หลังเป็นข่าวว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับการยิงนายกมลศักดิ์ และอดีตทหารรายนั้นได้สั่งให้ชำแหละรถ
จากนั้นนายสุนทรเริ่มชำแหละรถหลังจากเกิดเหตุได้ 1 - 2 วัน ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ในสวนปาล์ม มีการชำแหละเป็นชิ้นๆ และได้จำหน่ายไปบางส่วน บางส่วนยังเหลือไว้และได้รับคำสั่งจากอดีตทหารนาวิกว่าให้ลบหมายเลขคัสซี แยกโครงเหล็กของรถ และหลังจากนั้นอดีตทหารรายนั้นไม่ติดต่อมาอีกเลย จนมาทราบว่าถูกควบคุมตัว ส่วน 2 คนที่นำรถมาส่ง คนหนึ่งมีหมายจับแล้ว และอีกคนเป็นอดีตจ่าทหารเรือยังไม่มีหมายจับ
ในส่วนของซากรถยนต์กระบะที่ถูกชำแหละเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเป็นวัตถุพยาน ไปตรวจสอบจำนวนหลายรายการ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนท่อ ชิ้นส่วนคอมแอร์ ชิ้นส่วนตัวถัง ชิ้นส่วนคอนโทรล ชิ้นส่วนหลังคารถยนต์ กล่องเครื่องมือที่ใช้แยกชิ้นส่วนรถ แบตเตอรี่รถยนต์ พวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นส่วนฝากระโปรง ชิ้นส่วนกระจังหน้า ชิ้นส่วนตัวถังรถแก้มซ้าย ชิ้นส่วนตัวถังรถแก้มขวา ชิ้นส่วนซุ้มล้อ ราวยกเครื่องยนต์ โครงรถส่วนหน้า ฝาท้าย กันชนหลัง โครงรถส่วนล่าง โครงกระบะรถ และล้อรถ