เริ่มแล้ว! เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 25 ประจำปี 2569 ยกทัพของอร่อยกว่า 100 ร้านค้า มาไว้ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก!
วันนี้ (3 เม.ย. 69) เทศบาลนครยะลา จัดงาน "เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 25" ประจำปี 2569 โดยมี นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลนครยะลามีความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยภายในงาน มีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ร้านค้า จากผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่, การสาธิตทำอาหาร "แกงเขียวหวานจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์" ทางเลือกสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมอาหารจากนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองจากงาน Thailand New Gen Inventors Award 2026, การนำเสนอเมนูสุขภาพจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ที่นำวัตถุดิบมีประโยชน์มาปรุงเป็นเมนูอร่อย พร้อมแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมฟรี และร่วมเพลิดเพลินกับการแสดงบนเวทีที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง การแสดงของเยาวชน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ตลอดทั้ง 3 คืน
เทศบาลนครยะลา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สภ.เมืองยะลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานดีๆ ในครั้งนี้
อย่าลืมแวะมาชิม ช้อป ชม ของอร่อยกันได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2569 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา