ตร.ภูเก็ต จับล็อตใหญ่! ยาบ้าซุกพัดลมไอเย็นเกือบ 2 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้าน พร้อมเด็กวิ่งยา กลางเมืองภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจภูเก็ตจับล็อตใหญ่! ยาบ้าซุกในพัดลมไอเย็นเกือบ 2 แสนเม็ด มูลค่า 10 ล้านบาท พร้อมเด็กวิ่งยา 2 คน ด้านผู้การฯเผย การแพร่ระบาดยังอยู่ในสถารณ์การที่ควบคุมได้ ขายกันเม็ดละ 50 บาท ถือว่ายังแพง ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (4 เม.ย.69) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ พ.ต.อ.กิติพงษ์ คล้ายแก้ว รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง ผกก.สภ.เชิงทะเล ร่วมแถลงข่าวการปฎิบัติการขยายผล ทลายเครือข่ายยาบ้าซุกพัสดุในจังหวัดภูเก็ต ยึดยาบ้าได้ 197,800 เม็ด และจับผู้ต้องหาเด็กวิ่งยาได้ 2 คน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ได้ประสานข้อมูลขยายผลกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จากการตรวจยึดยาบ้าในพื้นที่ สภ.มะนัง จ.สตูล จำนวน 19,892 เม็ด เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 โดยการส่งพัสดุเอกชนรายหนึ่ง โดยซุกซ่อนในกล่องพัดลมไอเย็นตั้งพื้น (AIR COOLER) ยี่ห้อ ACONATIC กล่องสีเขียว-ขาว จำนวน 2 กล่อง จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และตรวจสอบพบว่าผู้ส่งพัสดุในคดีดังกล่าว ได้ส่งพัสดุลักษณะเดียวกันอีกจำนวน 7 กล่อง จากต้นทาง กทม. ซึ่งปลายทางเป็นพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน 6 กล่อง (พื้นที่สภ.เชิงทะเล จำนวน 2 กล่อง และพื้นที่ สภ.เมืองภูเก็ต จำนวน 4 กล่อง) ซึ่งเชื่อว่าเป็นกล่องพัสดุซึ่งบรรจุยาเสพติด(ยาบ้า)
ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต, สภ.เชิงทะเล ,เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.ภ.8 และ ป.ป.ส.ภ.8 จึงได้วางแผนเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำความผิดและเดินทางไปเฝ้าสังเกตุการณ์บริเวณหน้าคลังพัสดุอำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอถลาง พบว่า มีพัสดุต้องสงสัยจริงโดยส่งไป 2 แห่ง
ส่งพื้นที่ สภ.เมืองภูเก็ต จำนวน 4 ชิ้น โดย 2 กล่องแรกมีลักษณะเป็นพัดลมแอร์ ยี่ห้อVENZ BREZ ENTRY น้ำหนักประมาณ 14 กก. และอีก 2 กล่องมีลักษณะเป็นนมสีน้ำตาลห่อด้วยพลาสติกกันกะแทก น้ำหนักประมาณ 6 กก. เมื่อพนักงานขนส่งนำพัสดุไปส่งยังที่อยู่ปลายทางซึ่งเป็นร้านสัก เลขที่ 125/190 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต แต่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้รับพัสดุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เฝ้าดูอยู่จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.53 น. ได้มีบุคคลทราบชื่อภายหลัง คือ นายวีรพงศ์ หรือ ต้น ทองวิเศษ ที่อยู่ 3/44 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และ น.ส.ชนิดาภา ประโมงกิจ ที่อยู่ 123/2 ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดินออกมาดูพัสดุและยกพัสดุดังกล่าว จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและตรวจสอบพัสดุ
พบภายในกล่องพัสดุมียาบ้ารวมจำนวน 97,800 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัดลมไอน้ำ 2 กล่อง กล่องละ 40,000 เม็ด และกล่องนม 2 กล่อง กล่องละ 10,000 เม็ด และ 7,800 เม็ด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเพตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกหนึ่งจุดส่งพื้นที่ สภ.เชิงทะเล จำนวน 2 ชิ้น โดยพัสดุมีลักษณะเป็นกล่องพัดลมไอเย็นตั้งพื้น (AIR COOLER) ยี่ห้อ ACONATIC กล่องสีเขียว-ขาว เมื่อพนักงานส่งพัสดุได้นำส่งปลายทางที่ในร้าน Sabays Restaurant ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แต่ไม่มีบุคคลใดรอรับพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงได้ซุ่มดูจนกระทั่งเวลา 01.00 น. แต่ยังไม่มีผู้ใดมารับพัสดุดังกล่าวจึงเข้าแสดงตัวกับร้านดังกล่าวเพื่อขอตรวจสอบพัสดุ
ผลการตรวจสอบพบยาบ้าถูกซุกซ่อนอยู่ในพัดลมไอเย็นทั้ง 2 เครื่อง รวมจำนวน 100,000 เม็ด กล่องละ 50,000 เม็ด จึงได้ทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเลและจะได้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูเก็ต ว่า การแพร่ระบาดยังมีอยู่แต่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้และมีสถิติการจับกุมอย่างต่อเนื่อง โดยยาบ้านั้นจะระบาดในกลุ่มผู้ใช้รแรงงาน ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตเป็นหลัก ขายกันในราคาเม็ดละ 50 บาท ถือว่าเป็นราคาที่สูงและการระบาดไม่มากนัก เพราะในพืิ้นที่ที่ระบาดหนักราคาจะอยู่ที่ 3 เม็ด 100 บาท ซึ่งในส่วนของการปราบปรามนั้น ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
"การจับกุมได้เกือบ 2 แสนเม็ดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจับล็อตใหญ่ ที่ผ่านมาในภูเก็ตจะจับได้หลักพันถึงหมื่นเม็ด ซึ่งทางตำรวจจะขยายผลถึงเจ้าของยาในภูเก็ต เพราะผู้ต้องหาที่จับได้ 2 คน เป็นเพียงเด็กวิ่งยาเท่านั้น"