ชายแดนใต้ไม่สงบ! คนร้ายลอบยิงทหารพรานนราธิวาสกลางดึกเจ็บ 4 ราย

นราธิวาส - คนร้ายซุ่มยิงทหารพราน ฉก.49 กลางดึกในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ ผบ.ร้อย หัวหน้าชุด และ อส.ทพ.บาดเจ็บรวม 4 นาย
วันนี้ (4 เม.ย.) เวลา 01.00 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 (ฉก.ทพ.49) ในพื้นที่บ้านไอ์ลาฆอ (บ้านย่อยบ้านไอโซ) หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บรวม 4 นาย ดังนี้ 1.ร.ท.วาทิต วัฒนสันต์ ผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) ทพ.4901 มีบาดแผลกระสุนเฉียดศีรษะ 2.ส.ท.ศุภณัฐ พรหมสุทธิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ (หน.ชป.) ร้อย.ทพ.4901 ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาและใบหน้า 3.อส.ทพ.อนาวิล จินดาพรรณ ได้รับบาดเจ็บที่แขน และ 4.อส.ทพ.พงษ์ธร อักษรเงิน ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าขณะเกิดเหตุชุดปฏิบัติการร้อย ทพ.4901 กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนจะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่สงบซุ่มยิงจนเกิดการปะทะกันขึ้น หลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจะแนะทันที
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมกระจายกำลังติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ