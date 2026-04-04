บุกรวบ 3 หญิงอิสราเอลพร้อมลูกจ้างชาวเมียนมา-ไทย แอบเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะพะงัน บูรณาการร่วมกับ ตม. และหน่วยความมั่นคง เปิดปฎิบัติการบุกจับกุมสถานรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมาย 2 แห่ง จับกุมหญิงชาวอิสราเอล 3 ราย พร้อมลูกจ้างหญิงชาวเมียนมาและหญิงชาวไทย ดำเนินคดีหนัก
วันนี้ ( 4 เม.ย.69) นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เปิดเผยว่า อำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ ตม.ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน นปพ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี บุกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก ในบ้านเลขที่ 81 /17 หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน ซึ่งเป็นอาคารถาวร ปรับปรุงตกแต่งคล้ายโรงเรียน จากการตรวจสอบ พบมีเด็กหญิงและเด็กชาย ชาวต่างชาติ อายุ 2-5 ขวบ กว่า 13 คน มีโต๊ะเก้าอี้ พร้อมจับกุม MS.TAHEL CHERONE EDRI อายุ 34 ปี สัญชาติอิสราเอล แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ MS.ROTEM MITRANY อายุ 45 ปี สัญชาติอิสราเอล เป็นครูสอน MS.HSU SANDA PYAE SONE อายุ 28 ปี สัญชาติ เมียนมา เป็นลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์ไว้ตรวจสอบ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา MS.TAHEL CHERONE EDRI “ร่วมกันจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการรับเลี้ยงเด็ก และเป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง”
MS.ROTEM MITRANY ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง” ส่วน MS.HSU SANDA PYAE SONE ลูกจ้างชาวเมียนมา แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”
ขณะที่อีกราย เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน นำกำลังบุกจับ สถานรับเลี้ยงเด็กของชาวอิสราเอล ในบ้านเลขที่ 68/28-29 หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน มีเด็กเล็กชาวต่างชาติ 10 คน อายุ 2-5 ขวบกำลังนั่งเรียนหนังสือ โดยมี MS.ANAT VEKSTEIN KIMIAGAR อายุ 40 ปี สัญชาติ อิสราเอล และ มี น.ส.กุลธิดา อายุ 28 ปี เป็นครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว พร้อม ยึดอุปกรณ์การเรียนการสอบไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบปากคำ ทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ จึงได้ แจ้งข้อกล่าวหา MS.ANAT VEKSTEIN KIMIAGAR “ร่วมกันจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วน น.ส.กุลธิกา ชาวไทย ครูผู้ช่วย แจ้งข้อกล่าว “ร่วมกันจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป