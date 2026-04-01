ลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเสียชีวิตพร้อมหญิงชาวบ้านที่นั่งมาด้วยในรถ

นราธิวาส - คนร้ายลอบยิงรถเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกลางดึกในพื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ปลัดอำเภอจะแนะ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมหญิงชาวบ้านที่นั่งมาด้วยกันบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
วันนี้ (1 เม.ย.) เวลาประมาณ 01.00 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบนทางหลวงชนบทหมายเลข นธ. 4115 บริเวณบ้านสุแฆ หมู่ที่ 3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ คือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และนางสาวฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดุซงญอ
ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุ นายมนชัยได้เดินทางพร้อมด้วย น.ส.ฮัยด๊ะ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ กลุ่มคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถ ส่งผลให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งกระจายกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย